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В Японии сделали маски для защиты от коронавируса в бассейне

  • 6.06.2020, 19:57
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В Японии сделали маски для защиты от коронавируса в бассейне

Фотофакт.

Японские специалисты разработали маски для защиты от коронавируса в бассейне.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на газету Asahi Shimbun.

Маски сделаны из прозрачного материала. Они закрывают нижнюю часть лица и не соскальзывают в воде.

По данным издания, закрытые в стране из-за пандемии коронавируса бассейны начали открывать с 1 июня. Власти утверждали, что риск заражения вирусом при достаточной концентрации хлора в воде крайне мал.

Однако необходимость создания масок была обусловлена тем, что во время общения с подопечными в бассейнах тренеры по плаванию должны были общаться с пловцами так, чтобы они услышали своих наставников, при этом иногда поправляя положение ребенка в воде.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Японии выявлено 17 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 259 человек.


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