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Пикеты в Слониме: Мы хотим жить лучше и без Лукашенко

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  • 6.06.2020, 21:15
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Пикеты в Слониме: Мы хотим жить лучше и без Лукашенко
Фото: Радыё Рацыя

В Слониме люди подписывались за любого, кроме диктатора.

В субботу, 6 июня, в Слониме прошли пикеты по сбору подписей за Валерия Цепкало и Светлану Тихановскую, передает «Радыё Рацыя».

За Цепкало подписи собирались возле рынка и возле магазина «Евроопт», где есть место для сбора подписей. Люди с паспортами подходили к столам и активно ставили свои подписи в поддержку этих людей.

Рядом с «Еврооптом» самая большая очередь была вдоль стенда «Страна для жизни».

Жители Слонима разных возрастов хотели поставить свои подписи. На вопрос, почему жители Слонима выстроились в очередь, чтобы поставить свои подписи в поддержку Тихановской и Цепкало, они честно ответили: «За любого из этих людей, но не за Лукашенко. Он был президентом в течение 26 лет, и наша жизнь становится все хуже и хуже. Мы хотим жить лучше и без Лукашенко». Так рассуждали люди в очереди, чтобы поставить свои подписи.


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