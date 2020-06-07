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В работе Telegram произошел массовый сбой

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  • 7.06.2020, 9:14
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В работе Telegram произошел массовый сбой

Беларусь оказалась в эпицентре событий.

В работе мессенджера Telegram вечером 6 июня произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, а также жалобы пользователей в социальных сетях.

Неполадки в работе Telegram начали фиксироваться в 23.05 по минскому времени. На момент написания новости о проблемах в работе жаловались более 11 тыс. пользователей мессенджера. Подавляющее большинство из них — 93% — сообщают о невозможности подключения. У остальных не отправляются сообщения.

Больше всего сообщений о сбоях пришло из европейской части России — Москвы и Санкт-Петербурга, а также Беларуси, Украины, Германии, Италии, Эстонии, Латвии, Франции и Испании.

Около полуночи работа Telegram была восстановлена.

Последний раз глобальный сбой в работе Telegram произошел в конце ноября 2019 года. Тогда на невозможность пользоваться мессенджером жаловались в странах СНГ и Западной Европы.


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