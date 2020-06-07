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Бразилия засекретила статистику по коронавирусу

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  • 7.06.2020, 10:04
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Бразилия засекретила статистику по коронавирусу
Фото: Andressa Anholete / Getty Images

Президент страны поддержал решение правительства об ограничении доступа к данным.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в субботу, что поддерживает решение правительства частично скрыть данные по числу заражений коронавирусом в стране, сообщает dw.com.

Ранее, вечером 5 июня, министерство здравоохранения Бразилии ограничило доступ к сайту, отражающему скорость распространения коронавирусной инфекции в отдельных штатах и городах страны. Кроме того, Минздрав перестал сообщать об изменении общего числа подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии, пишет агентство Reuters.

Почему в Бразилии частично закрыли доступ к статистике по коронавирусу

"Сводные данные… не отражают ситуацию, в которой сейчас находится страна", - написал Болсонару на своей странице в соцсети Twitter. При этом он процитировал сообщение министерства здравоохранения: "Сейчас разрабатываются другие меры для улучшения уведомления о новых случаях и подтверждения диагнозов".

По какой причине правительство решило ограничить доступ к информации на сайте со статистикой по коронавирусу, указано не было, подчеркивает Reuters. Кроме этого, правительство решило выдавать в более позднее время ежедневные сообщения о числе новых пациентов с коронавирусом за сутки, а также о количестве смертей от COVID-19.

Раньше эта статистика сообщалась ежедневно около 17:00, но в последнее время ее стали обнародовать около 22:00. Болсонару объяснил этот шаг стремлением избежать "неполноты информации и непоследовательности".

Коронавирус в Бразилии

По данным университета Джонса Хопкинса на раннее утро воскресенья, 7 июня, число пациентов с коронавирусом в Бразилии составляло 645 771 человек. С начала пандемии от легочной болезни COVID-19 в этой латиноамериканской стране скончались 35 026 пациентов. По числу заражений коронавирусом Бразилия уже долгое время занимает второе место в мире, после США.

По информации агентства Reuters, на неделе с 1 по 7 июня число новых заражений SARS-CoV-2 и смертей от COVID-19, о которых сообщали медицинские власти латиноамериканской страны, на протяжении трех дней подряд было самым высоким в мире.


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