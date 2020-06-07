Стало известно, как ложь влияет на здоровье 11 7.06.2020, 10:10

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В исследовании приняли участие две группы добровольцев.

Американские ученые сообщили, что часто лгущие люди рискуют своим здоровьем, так как подвергают свой организм огромному количеству болезней, которые могут появляться друг за другом.

Как объясняют специалисты, организм постоянно врущего человека на протяжении всего времени подвержен стрессам. Ведь лгуну приходится всегда держать себя под контролем и проверять, не противоречит ли его новая информация прошлой лжи, пишет cursorinfo.co.il.

Помимо того, врун все время пребывает в страхе разоблачения. В результате сильнейший стресс ослабляет организм и подвергает его вполне реальным болезням.

Чтобы подкрепить свою теорию ученые провели исследование, в котором приняли участие две группы добровольцев. На протяжении 10 недель участники первой группы все время говорили только правду, а участником второй разрешили врать по мере желания.

В конце эксперимента все участники прошли врачебный осмотр. Оказалось, что «правдивые» люди были куда более здоровы как физически, так и психологически. В то же время вруны из второй группы такими результатами похвастаться не могли.