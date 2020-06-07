закрыть
7 июня 2020, воскресенье, 22:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минчанка: Лукашенко нужно привлечь к уголовной ответственности

8
  • 7.06.2020, 21:11
  • 4,948
Минчанка: Лукашенко нужно привлечь к уголовной ответственности

Ему пора оставить свой пост.

Сегодня по всей стране прошли легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских, а также других альтернативных кандидатов. В Минске сбор подписей за Тихановскую начался в 12.00 на Комаровском рынке.

На пикете минчанка рассказала, почему она выступает против действующей власти:

- Я против Лукашенко, потому что это не человек слова. Он когда-то обещал, что будет бороться с коррупцией, а на сегодняшний день он главный коррупционер в республике. Он живет ради себя и своей семьи. Усадьбы, дворцы и прочее. Он о народе вообще не заботиться, особенно, о стариках. Они выживают. Пенсии у нас не повышались очень давно, потому что деньги нужны были на покупку еще одного самолета, вертолета, машины. Все это только для него.

Пора ему сдвинуться. Я считаю, что его нужно привлечь к уголовной ответственности за коррупцию, за использование служебных положений, за организацию исчезновения людей и т.д.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

«Это что за чудолом? Саша 3 процента»
«Это что за чудолом? Саша 3 процента» Дмитрий Растаев
Мы все по одну сторону
Мы все по одну сторону Наталья Радина
Нюрнберги
Нюрнберги Андрей Санников
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал Дмитрий Бондаренко