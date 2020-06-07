Минчанка: Лукашенко нужно привлечь к уголовной ответственности 8 7.06.2020, 21:11

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Ему пора оставить свой пост.

Сегодня по всей стране прошли легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских, а также других альтернативных кандидатов. В Минске сбор подписей за Тихановскую начался в 12.00 на Комаровском рынке.

На пикете минчанка рассказала, почему она выступает против действующей власти:

- Я против Лукашенко, потому что это не человек слова. Он когда-то обещал, что будет бороться с коррупцией, а на сегодняшний день он главный коррупционер в республике. Он живет ради себя и своей семьи. Усадьбы, дворцы и прочее. Он о народе вообще не заботиться, особенно, о стариках. Они выживают. Пенсии у нас не повышались очень давно, потому что деньги нужны были на покупку еще одного самолета, вертолета, машины. Все это только для него.

Пора ему сдвинуться. Я считаю, что его нужно привлечь к уголовной ответственности за коррупцию, за использование служебных положений, за организацию исчезновения людей и т.д.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.