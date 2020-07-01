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Сергей Тихановский: Где ваши тапки, белорусы?

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  • 1.07.2020, 12:55
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Сергей Тихановский: Где ваши тапки, белорусы?
Фото: Сергей Тихановский / Фейсбук

Сегодня народный блогер заявил о необходимости длительного мирного протеста.

Народному блогеру Сергею Тихановскому на суде в Гродно дали еще 15 суток якобы «за неподчинение милиции» на пикете 29 мая, сообщает tut.by.

Дело рассматривал судья Юрий Казакевич.

Сейчас народный блогер находится в СИЗО №1 в Минске как обвиняемый по уголовному делу об «организации массовых беспорядков».

Сегодня Сергей Тихановский во время процесса заявил по скайпу о необходимости длительного мирного протеста, сообщает «Белсат».

«Где ваши тапки, белорусы?» – спросил он.

Руководителя инициативной группы Светланы Тихановской Сергея Тихановского и еще девять человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей.

Этому предшествовала провокация, в которой участвовали сотрудники милиции во главе с профессиональной проституткой Еленой Кузьминой. Арест Сергея Тихановского связан с тем, что Лукашенко панически боится лидера народных протестов.


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