Сергей Тихановский: Где ваши тапки, белорусы?41
- 1.07.2020, 12:55
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Сегодня народный блогер заявил о необходимости длительного мирного протеста.
Народному блогеру Сергею Тихановскому на суде в Гродно дали еще 15 суток якобы «за неподчинение милиции» на пикете 29 мая, сообщает tut.by.
Дело рассматривал судья Юрий Казакевич.
Сейчас народный блогер находится в СИЗО №1 в Минске как обвиняемый по уголовному делу об «организации массовых беспорядков».
Сегодня Сергей Тихановский во время процесса заявил по скайпу о необходимости длительного мирного протеста, сообщает «Белсат».
«Где ваши тапки, белорусы?» – спросил он.
Руководителя инициативной группы Светланы Тихановской Сергея Тихановского и еще девять человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей.
Этому предшествовала провокация, в которой участвовали сотрудники милиции во главе с профессиональной проституткой Еленой Кузьминой. Арест Сергея Тихановского связан с тем, что Лукашенко панически боится лидера народных протестов.