Провокаторша из Гродно 30.05.2020, 8:57

17,124

Страна должна знать своих «героев».

29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской после спланированной милицейской провокации задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.

В милицейском спектакле активное участие принимала женщина, которая провоцировала блогера и участников пикета.

Телеграм-канал «Народный репортер» опубликовал информацию о провокаторше.

Елена Викторовна Кузьмина

Родилась 22 января 1981 года

Разведена.

Проживает в Минске.

Прописана по адресу: г.Бобруйск, б-р Приберезенский, д.24, кор.1, кв 1ХХ

Instagram

Facebook

«Одноклассники»

«Вконтакте» (старый)

«Вконтакте» (актуальный)

Страна должна знать своих «героев».