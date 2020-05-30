Провокаторша из Гродно
- 30.05.2020, 8:57
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Страна должна знать своих «героев».
29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской после спланированной милицейской провокации задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.
В милицейском спектакле активное участие принимала женщина, которая провоцировала блогера и участников пикета.
Телеграм-канал «Народный репортер» опубликовал информацию о провокаторше.
Елена Викторовна Кузьмина
Родилась 22 января 1981 года
Разведена.
Проживает в Минске.
Прописана по адресу: г.Бобруйск, б-р Приберезенский, д.24, кор.1, кв 1ХХ
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Страна должна знать своих «героев».