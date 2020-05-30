закрыть
30 мая 2020, суббота, 10:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Провокаторша из Гродно

  • 30.05.2020, 8:57
  • 17,124
Провокаторша из Гродно

Страна должна знать своих «героев».

29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской после спланированной милицейской провокации задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.

В милицейском спектакле активное участие принимала женщина, которая провоцировала блогера и участников пикета.

Телеграм-канал «Народный репортер» опубликовал информацию о провокаторше.

Елена Викторовна Кузьмина

Родилась 22 января 1981 года

Разведена.

Проживает в Минске.

Прописана по адресу: г.Бобруйск, б-р Приберезенский, д.24, кор.1, кв 1ХХ

Instagram

Facebook

«Одноклассники»

«Вконтакте» (старый)

«Вконтакте» (актуальный)

Страна должна знать своих «героев».


популярное за неделю

Мнение

Пикеты под лозунгом «Стоп таракан!» в регионах Беларуси (расписание на 30 мая)
Пикеты под лозунгом «Стоп таракан!» в регионах Беларуси (расписание на 30 мая)
Официальное заявление кандидата протеста
Официальное заявление кандидата протеста Светлана Тихановская
Говори за себя, Лида
Говори за себя, Лида Ирина Халип
Ломаем лед!
Ломаем лед! Николай Статкевич