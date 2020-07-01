NASA показало завораживающий фильм о жизни Солнца 1.07.2020, 16:12

Ученые зафиксировали 10 лет в одном часу.

В NASA собрали несколько сотен миллионов изображений Солнца в период с 2010 года и сделали часовой таймлапс вращения звезды. Общий размер фото для этого ролика составил около 20 тыс. терабайт, пишет «Новое время».

Пока астрономы из Европы и США пытаются удивить друг друга все более качественными фотографиями Солнца, в NASA пошли дальше и решили объединить сотни миллионов изображений нашей звезды в один часовой фильм.

Авторы часового таймлапса от NASA заявляют, что для создания этого видео им понадобилось около 425 млн изображений Солнца в высоком разрешении.

Общий размер этих фото составил примерно 20 тыс. терабайт.

Благодаря такому количеству данных видеографы из NASA смогли изобразить, как вращалось Солнце на протяжении последних 10 лет, — в период с февраля 2010-го по июнь 2020-го.

В фильме, который длится 61 минуту, показаны вращения планет вокруг Солнца, а также многочисленные высвобождения плазмы на поверхности нашей звезды.

По большому счету, в этом ролике изображен ускоренный 11-летний солнечный цикл, во время которого северный и южный магнитные полюса Солнца меняются, из-за чего на поверхности звезды появляются пятна.

Каждая секунда хронометража нового видео от NASA примерно равна одному дню движения Солнца в реальной жизни.

В некоторые периоды, в частности в начале августа 2016-го, камеры не работали из-за проблем с электрическим питанием, что заметно на видео.

Изображения для этого ролика обеспечила миссия NASA — Обсерватория солнечной динамики или SDO, которую запустили в начале 2010-го. Ученые предполагали, что телескопы SDO проработают около пяти лет, но сейчас руководители миссии планируют продолжить фотографировать Солнце до 2030-го.

В конце мая 2020-го орбитальная обсерватория SDO зафиксировала самую мощную вспышку на поверхности Солнца за последние три года, которая указывает на завершение аномально долгого периода солнечной «спячки» или солнечного минимума.

Солнечный минимум, для которого характерен минимальный уровень солнечной активности и вспышек — отмечает конец одного солнечного цикла, который длится 11 лет, и начало нового.

Пока ученые могут предсказать эти циклы только приблизительно, и спрогнозировать солнечный минимум/максимум с погрешностью в несколько месяцев.