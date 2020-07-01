10 наименее правдоподобных фантастических фильмов

10 наименее правдоподобных фантастических фильмов2
- 1.07.2020, 17:11
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Иногда ради зрелищности закрывают глаза на схожесть с правдой.
Когда создаётся научно-фантастический фильм, у его творцов не всегда находится время задуматься о правдоподобности показанной в нём информации. На что-то закрываются глаза ради зрелищности — например, те же знаменитые взрывы в космосе, а про что-то просто забывают. В результате на экраны выходит фантастика, но научной ее можно назвать с трудом, пишет «Популярная механика».
Конечно, присутствие даже самых очевидных ляпов вовсе необязательно делает кино плохим. Рассмотрим десять представителей культовых или по крайней мере известных фантастических фильмов, получивших широкое признание, но с серьёзными пробелами по части правдоподобности.
Чёрная дыра (1979).
В этом вполне достойном представителе космоопер восьмидесятых годов основная проблема заключается в показе принципа действия космического объекта, вынесенного в название. Когда спасательная капсула с героями оказывается затянута чёрной дырой, их не разрывает на части мощнейшая гравитация — вместо этого они наблюдают психоделические видения и остаются невредимы.
Армагеддон (1998).
Количество ляпов в фильме от Майкла Бэя не поддаётся исчислению. Нарушаются базовые законы физики — например, на астероиде, куда высаживаются астронавты, отчего-то присутствует нормальная сила тяготения. Российская космическая станция, основанная на «Мире», также показана ужасающе неточно.
Матрица (1999).
Стильный и прекрасно снятый киберпанк-боевик от братьев Вачовски хорош почти во всём, но на один важный вопрос не даёт ответа. Зачем машины использовали человеческие тела для производства электричества, когда простое сжигание калорий, идущих в пищу людям, позволяло бы получить куда больше энергии?
Ванильное небо (2001).
Главный герой оказывается погружён в 150-летнюю заморозку в криогенной камере, пребывая при этом в созданном для него виртуальном мире. Только вот реальная криоконсервация подразумевает обязательную смерть мозга у замораживаемого человека, что исключает любое с взаимодействие с разумом.
Земное ядро: Бросок в преисподнюю (2003).
Земное ядро остановилось, и к нему для перезапуска отправляют команду учёных на бурильном корабле из сверхматериала анобтаниума. Фильм переполнен ляпами и несоответствиями. Например, когда один из отсеков корабля повреждается гигантским алмазом, это приводит лишь к проблемам с температурой, а не моментальному заполнению лавой и гибели экипажа.
Послезавтра (2004).
Вполне правдоподобная теория о новом ледниковом периоде вследствие таяния ледников и похолодания океанических течений перечёркивается отрицающими любые законы физики волнами холодного воздуха, превращающего людей в ледышки.
Я — легенда (2007).
Постапокалиптический триллер по мотивам известного фантастического романа Ричарда Мэтисона повествует о чуме, трансформирующей людей в вампиров. Главный герой с иммунитетом к вирусу создаёт вакцину из собственной крови, хотя в реальности ему пришлось бы подвергнуться болезни, чтобы организм выработал антитела.
Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа (2008).
Один из самых критикуемых эпизодов фильма — когда герой забирается в холодильник, чтобы спастись от ядерного удара, и это работает. Стоит ли говорить, что на самом деле от холодильника осталась бы лишь лужица металла?
2012 (2009).
В этом фильме-катастрофе Солнце облучает Землю потоком нейтрино, которые вызывают небывалый разогрев ядра планеты, и наступает сейсмический конец света. Таяние ледников приводит к мировому потопу — при том, что на самом деле воды бы для этого не хватило.
Ангелы и демоны (2009).
Похищенное из ЦЕРНа антивещество тайно привозится в Ватикан для взрыва могилы святого Петра. Сама идея простейшей транспортировки столь нестабильной субстанции — полнейшая чушь с научной точки зрения.