10 наименее правдоподобных фантастических фильмов 2 1.07.2020, 17:11

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Иногда ради зрелищности закрывают глаза на схожесть с правдой.

Когда создаётся научно-фантастический фильм, у его творцов не всегда находится время задуматься о правдоподобности показанной в нём информации. На что-то закрываются глаза ради зрелищности — например, те же знаменитые взрывы в космосе, а про что-то просто забывают. В результате на экраны выходит фантастика, но научной ее можно назвать с трудом, пишет «Популярная механика».

Конечно, присутствие даже самых очевидных ляпов вовсе необязательно делает кино плохим. Рассмотрим десять представителей культовых или по крайней мере известных фантастических фильмов, получивших широкое признание, но с серьёзными пробелами по части правдоподобности.

Чёрная дыра (1979).

В этом вполне достойном представителе космоопер восьмидесятых годов основная проблема заключается в показе принципа действия космического объекта, вынесенного в название. Когда спасательная капсула с героями оказывается затянута чёрной дырой, их не разрывает на части мощнейшая гравитация — вместо этого они наблюдают психоделические видения и остаются невредимы.

Армагеддон (1998).

Количество ляпов в фильме от Майкла Бэя не поддаётся исчислению. Нарушаются базовые законы физики — например, на астероиде, куда высаживаются астронавты, отчего-то присутствует нормальная сила тяготения. Российская космическая станция, основанная на «Мире», также показана ужасающе неточно.

Матрица (1999).

Стильный и прекрасно снятый киберпанк-боевик от братьев Вачовски хорош почти во всём, но на один важный вопрос не даёт ответа. Зачем машины использовали человеческие тела для производства электричества, когда простое сжигание калорий, идущих в пищу людям, позволяло бы получить куда больше энергии?

Ванильное небо (2001).

Главный герой оказывается погружён в 150-летнюю заморозку в криогенной камере, пребывая при этом в созданном для него виртуальном мире. Только вот реальная криоконсервация подразумевает обязательную смерть мозга у замораживаемого человека, что исключает любое с взаимодействие с разумом.

Земное ядро: Бросок в преисподнюю (2003).

Земное ядро остановилось, и к нему для перезапуска отправляют команду учёных на бурильном корабле из сверхматериала анобтаниума. Фильм переполнен ляпами и несоответствиями. Например, когда один из отсеков корабля повреждается гигантским алмазом, это приводит лишь к проблемам с температурой, а не моментальному заполнению лавой и гибели экипажа.

Послезавтра (2004).

Вполне правдоподобная теория о новом ледниковом периоде вследствие таяния ледников и похолодания океанических течений перечёркивается отрицающими любые законы физики волнами холодного воздуха, превращающего людей в ледышки.

Я — легенда (2007).

Постапокалиптический триллер по мотивам известного фантастического романа Ричарда Мэтисона повествует о чуме, трансформирующей людей в вампиров. Главный герой с иммунитетом к вирусу создаёт вакцину из собственной крови, хотя в реальности ему пришлось бы подвергнуться болезни, чтобы организм выработал антитела.

Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа (2008).

Один из самых критикуемых эпизодов фильма — когда герой забирается в холодильник, чтобы спастись от ядерного удара, и это работает. Стоит ли говорить, что на самом деле от холодильника осталась бы лишь лужица металла?

2012 (2009).

В этом фильме-катастрофе Солнце облучает Землю потоком нейтрино, которые вызывают небывалый разогрев ядра планеты, и наступает сейсмический конец света. Таяние ледников приводит к мировому потопу — при том, что на самом деле воды бы для этого не хватило.

Ангелы и демоны (2009).

Похищенное из ЦЕРНа антивещество тайно привозится в Ватикан для взрыва могилы святого Петра. Сама идея простейшей транспортировки столь нестабильной субстанции — полнейшая чушь с научной точки зрения.