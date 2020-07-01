Украинские депутаты: Мы хотим, чтобы Беларусь была свободной и демократической, а не с диктатором 3 1.07.2020, 17:20

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Стали известны цели объединения «За демократическую Беларусь» в украинском парламенте.

В Верховной Раде Украины создано межфракционное объединение «За демократическую Беларусь». Руководить им будет депутат «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко, передает «Еврорадио».

— Первое, что мы планируем сделать, — подготовить обращение Верховной Рады к Лукашенко с требованием остановить политические репрессии, которые сейчас развернулись в Беларуси. Обеспечить честные, свободные и демократические выборы, — рассказал нардеп Гончаренко.

В состав объединения вошли представители украинских партий «Европейская Солидарность» и «Голос», депутатской группы «За будущее», а также внефракционные народные депутаты. Среди тех, кто будет добиваться демократии в Беларуси, бывший комендант Самообороны Майдана Андрей Парубий, бывший глава Нацбанка Украины Степан Кубив, бизнесмен и владелец торговой марки «Підрахуй» Антон Поляков.

— Сегодня мы видим, что есть большая угроза и фактически никаких выборов нет. Просто идёт имитация выборов. А оппоненты власти бросаются в тюрьмы и уничтожаются, — добавляет Алексей Гончаренко. — Какого-то пошагового плана у нас нет. Но есть понимание того, что Беларусь очень важная страна, наш сосед, братская страна. И мы хотим, чтобы Беларусь была свободной и демократической. А не в том состоянии, в котором она находится сегодня, — фактически с диктатором и в полувассальном положении к России.

В заявлении депутата «Европейской Солидарности» Гончаренко говорится, что объединение планирует информировать международные организации о ситуации в Беларуси. А также помогать белорусским политическим заключённым и обычным людям выйти на свободу.