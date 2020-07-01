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Столица хочет нового президента

  • Дмитрий Гудков
  • 1.07.2020, 17:55
  • 9,854
Столица хочет нового президента
Дмитрий Гудков

Путин проиграл голосование в Москве.

Сегодня Россия разделилась, как никогда. Официально у нас праздник: флажки, шарики, музыка, призы.

А реально – страна летит в пропасть, с каждым голосом за вечного Путина проваливаясь все глубже.

Но при всей непристойной агитации, при угрозах и принуждении избирателей, голосов Путину как минимум в Москве не хватает все равно. Столица хочет видеть нового президента.

Наша команда всю неделю опрашивала людей на улицах Москвы. Всех подряд. И получила такие результаты:

Митино: 94 против, 33 за.

Строгино: 74 против, 34 за.

Хорошево-Мневники: 60 против, 41 за.

Вчера я лично опрашивал жителей Щукино в районе метро «Октябрьской поле». Скажу, что был приятно удивлён. Найти сторонников Путина (вернее, даже не его, а поправок, всего этого бренда про союз мужчин с женщинами и память предков) получалось с трудом. Снимали несколько часов. За последние 30 минут было всего одно «за» — был и такой результат.

Итог в Щукино: 84 против (49 пойдут), 24 за. Честная случайная выборка. Это вам не ЦИК с пнями и багажниками автомобилей и не ВЦИОМ.

Так что – пусть рисуют, но все должны знать, что в Москве Путин точно проиграл. И с большим отрывом.

Распространяйте, чтобы об этом узнала вся страна.

Дмитрий Гудков, «Фейсбук»


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