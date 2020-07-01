Ученые открыли новую «экзотическую» элементарную частицу 2 1.07.2020, 21:09

2,830

Фото: CERN

Находка принадлежит к первому из класса частиц, который пока не был открыт.

В Европейской организации ядерных исследований открыли тетракварк нового типа. Об этом сообщается на официальном сайте ЦЕРН, передает korrespondent.net.

Специалисты научной коллаборации LHCb обнаружили новый кварк, состоящий из двух с-кварков и двух с-антикварков. Эти частицы также называют "очарованными кварками" и "очарованными антикварками".

Считается, что находка принадлежит к "первому из класса частиц", который пока не был открыт. Ученые подчеркивают, что адроны обычно состоят из двух или трех кварков, а тетра и пента кварки ранее только предсказывали теоретично.

Как пояснили ученые, эти частицы, представляющие собой необычные комбинации кварков, являются идеальной "лабораторией" для изучения одной из четырех известных фундаментальных сил природы - сильного взаимодействия, которое связывает протоны, нейтроны и ядро атома".

Также отмечается, что обнаруженная частица может оказаться е тетракварк, а двумя временно соединенными между собой кварками из двух частиц.

Исследование "экзотических" частиц может помочь лучше понять одну их четырех фундаментальных взаимодействий, связывающих протоны, нейтороны и ядро атома.