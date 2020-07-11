В Украине арестован кремлевский куратор «ДНР» 5 11.07.2020, 11:10

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Перед кем отчитывался и к чему причастен «решала» из РФ?

Во вторник в Украине был арестован человек, выполнявший роль одного из кремлевских кураторов на Донбассе. Журналистам удалось идентифицировать его как Андрея Кунавина, уголовника, освободившегося из украинской тюрьмы уже после начала российского вторжения. Необъяснимым образом Кунавин из мошенника средней руки превратился в человека, который, судя по телефонным перехватам, общался с руководством ГРУ и ФСБ, контактировал с Сурковым и помогал «решать вопросы» на местах, пишет The Insider.

«Решала» из Кремля

7 июля 2020 года Служба безопасности Украины объявила об аресте так называемого «внештатного сотрудника» ГРУ, который, по данным СБУ, был одним из кураторов военного направления ДНР от ГРУ в 2014–2015 годах и принимал активное участие в создании военной разведки ДНР. Задержанного СБУ называет Андреем К., а в опубликованных СБУ телефонных перехватах к нему обращаются «Андрей Николаевич».

В этих перехватах Андрей К. беседует с Сергеем Дубинским, Леонидом Харченко и Виталием Луневым. В 2014 году первые двое находились под командованием военной разведки ДНР, и в настоящее время им предъявлены обвинения в сбитии MH17. Судя по перехватам, подлинность которых была подтверждена по крайней мере одним из участников разговоров — Дубинским, — Андрей К. базировался в Москве и «решал проблемы» своих донецких коллег.

Звонки не датированы, но из контекста разговоров они относятся к концу 2014 — началу 2015 года.

В одном из звонков Андрей К. говорит Дубинскому, что в курсе, что Дубинского вызывают в Москву. Из другого звонка становится ясно, что в Москве Дубинский должен встретиться с «Владимиром Ивановичем», которого мы ранее идентифицировали как генерал-полковника Андрея Бурлаку, заместителя директора пограничной службы ФСБ, курировавшего переброску вооружений на территорию Украины. Андрей К. говорит Дубинскому, что существуют определенные проблемы, касающиеся его лично, которые он пытается помочь решить, и с этой целью договорился о встрече с Владиславом Сурковым, на тот момент помощником Владимира Путина, курирующим Украину. В разговоре Дубинский упоминает, что его встреча должна пройти в четверг, но дата не называется. Этот звонок, скорее всего, имел место в первые дни декабря 2014 года. Согласно данным из базы авиаперелетов, в конце 2014 года Дубинский несколько раз путешествовал между Ростовом и Москвой, но только одна поездка — 3 декабря — произошла в среду днем, как раз к встрече в четверг.

В другом опубликованном разговоре, который, по-видимому, имел место вскоре после московской встречи Дубинского, Андрей К. поручает ему подготовить "объективку", которая — как видно из контекста разговора — будет предоставлена директору ФСБ Александру Бортникову перед предстоящей встречей между ним и Дубинским.

Дубинский: Да, да, я слушаю.

Андрей К .: Я только что кофе пил с Олегом Ивановичем, он вам большой привет передавал.

Дубинский: Спасибо, спасибо огромное.

Андрей К .: Он просил «объективку вашу», чтобы вы скинули на электронный адрес, а электронный адрес я сейчас скину.

Дубинский: Объективку — что именно?

Андрей К .: Ну, просто общие данные, самые основные все.

Дубинский: Свое? Или мое видение о том, что я там это самое...

Андрей К .: Нет, ваше видение это вы уже будете непосредственно ... дальше

Дубинский: Дата рождения, ФИО, что еще

Андрей К .: Да, да, это и звание, и все. А все остальное, я думаю, Александр Васильевич сам спросит.

Дубинский: Александр Васильевич, кто это?

Андрей К .: Это Бортников.

Дубинский: Ах, понял-понял. Ну так у него, в принципе, есть все от Владимира Ивановича ... ну хорошо я сброшу.

Из контекста звонков видно, что, хотя Дубинский ранее имел хорошие отношения с «другой службой» (видимо, с ГРУ, где Дубинский работал до ухода на пенсию), у ФСБ были серьезные проблемы с ним лично, и Андрей К. пытался способствовать потеплению этих отношений. Эта попытка оказалась успешной, и к декабрю Дубинский имел уже прямые отношения с руководством ФСБ. После встречи на Лубянке Дубинский сообщил Андрею К., что Бортников принял необходимые решения и конфликт внутри ДНР разрешен. Во время встречи с докладом о состоянии дел выступил генерал-полковник Седов, начальник второго отдела ФСБ (так называемый DOI, или отдел оперативной информации).

Андрей К .: Привет. Добрый вечер ...Доброй ночи. Только что вышел с совещания, не мог общаться. Мы не договорили, вы говорили о том, что подписал директор.

Дубинский: Да, директор подписал распоряжение. Там рапорт носил начальник второй службы — Седов. Подписал о том, чтобы выпустили и так далее, службам расписал, кому что. И мне сказали, что во вторник пойдут также в ДОИ <Департамент оперативной Информации ФСБ — The Insider>. Там было распоряжение товарища С., каким боком там ДОИ, я не знаю. Факт в том, что сказали, что за несколько дней постараются это все сделать. Смысл в том, что на рапорте начальника второй службы директор все это расписал, согласие на то, чтобы я заходил. Людям там нет смысла меня обманывать, целым генералам со второй службы.

Андрей К .: Так а что он расписал, я не могу понять.

Дубинский: Ну, там и заму Смирнову, что обеспечить и так далее, чтобы устранили, убрали там все это, флажок. И что-то там, я так и не понял, они там должны что-то с ДОИ согласовывать, что-то такое, для меня непонятно. Будет понятно во вторник.

Андрей К .: Я думаю, что в любом случае, если это такой формат, вас будут вызывать и будете общаться с ними, либо непосредственно там, либо напротив там заведение есть <здание Пограничной службы ФСБ — The Insider>.

Кто такой Андрей К.

Мы идентифицировали Андрея К. как Андрея Николаевича Кунавина, гражданина Украины, родившегося 5 июля 1984 года (к такому же выводу, но уже на основании своих источников, пришло украинское издание Censor.net). Он был арестован в 2010 году и приговорен к четырем годам заключения за угон машины и хищение 200 тысяч евро. Из открытых источников видно, что он числился победителем конкурса для заключенных, проведенного в сентябре 2014 года в колонии в Николаевске — его работа «Подаруй життя» победила в номинации «социальная реклама». Судя по всему, если он и был автором этой работы, то создал ее существенно раньше, по официальным данным, он был освобожден 12 июня 2014 года, а судя по данным мобильного телефона, зарегистрированного на его имя, он начал пользоваться мобильной связью уже в августе 2014 года. В течение всей второй половины 2014 года он совершал постоянные поездки между Россией, Донбассом и Киевом.

Данные из базы перелетов свидетельствуют о том, что он в основном базировался в Москве, совершая однодневные поездки в Ростов (ближайший аэропорт около украинской границы). География его поездок расширилась в 2015 году, он стал посещать такие страны как Турция, Германия, Франция, Болгария, Испания, Греция, Австрия, Израиль, Нидерланды, страны Балтии и многие другие. Москва и Киев, впрочем, оставались его двумя основными пунктами назначения.

Помимо своих пяти украинских паспортов на имя Андрея Кунавина он также использовал российский паспорт под именем Андрей Николаевич Аникеев. Он зарегистрировал свою российскую сим-карту на этот российский паспорт и имел (неактивную) учетную запись VK под этим именем. Однако же за рубеж он ездил, похоже, только по своему украинскому паспорту, позволявшему безвизовый въезд в ЕС. Ни в каких российских базах данных человек с данными из его российского паспорта не значится.

От мошенника до кремлевского куратора

До конца не ясно, как и почему Андрей Кунавин превратился из судимого мошенника в посредника между пророссийскими боевиками и высшим руководством Кремля и ФСБ. Изучив то, с какими украинскими номерами связывался Дубинский в 2014–2015 годах, и идентифицировав абонентов, мы обнаружили номер, который, видимо, использовался Кунавиным для связи с ним. В приложении GetContact этот номер обнаружился как принадлежащий Андрею Николаевичу Дру Д.

Что же касается российской сим-карты, то, судя по его звонкам, он активно общался с преступниками, политиками и предпринимателями. Так, например, одним из его частых контактов был знаменитый вор Вадим Гужва, специализирующийся на похищении картин.

28 ноября 2018 года трое хорошо одетых мужчин вошли в самый старый аукционный дом Вены «Доротеум» незадолго до закрытия, подошли к картине Ренуара «Залив, море, зеленые скалы» (стоимость которой оценивается в 150 тысяч евро). Пока один из них, Игорь Филоненко, отвлекал охранника вопросами о живописи другого художника, другой спокойно снял картину со стены и заменил ее фотокопией. Третий сообщник вынес оригинал из галереи в своей сумке, им был 59-летний украинец Вадим Гужва. Он был арестован в Амстердаме 2 недели спустя.

«Бортников решит ваш вопрос». В Украине арестован кремлевский куратор ДНР

В 2005 году Гужву уже обвиняли в хищении картины Ивана Айвазовского «Морской вид», которую оценивали в 1,75 млн гривен (более 4 млн рублей). Примечательно, что спустя год экспонат якобы вернули в музей. Его обвиняли также в краже картины Василия Поленова «Монастырь над рекой», похищенной в 2005 году из Севастопольского художественного музея имени М. П. Крошицкого. Стоимость украденной картины музейщики оценили в 150 тысяч евро. Судя по всему, это далеко не единственные примеры украденных им картин.

Другим человеком, который часто общался с Кунавиным, был российский политик Василий Дума. Вопреки своей фамилии, Дума был членом Совета Федерации с 2004 по 2011 год. Подразумевалось, что он представляет в сенате Костромскую область, но, как сообщается, в основном он проводил время на своей вилле в Ницце. Также с 2005 года он значился председателем координационного совета украинских общественных организаций в России. Представители украинской диаспоры, которую он должен был курировать, отзываются о нем нелестно. Сам Дума малоизвестен широкой общественности, более известна его дочь Мирослава, ставшая светской львицей и обозревателем моды. Мирослава умудрилась даже попасть в досье Мюллера как человек, который передал приглашение от вице-премьера Приходько Иванке и Дональду Трампу принять участие в Санкт-Петербургском форуме 2015 года.

Хотя еще не весь круг общения Кунавина в Москве идентифицирован, из содержания перехваченных телефонных разговоров следует, что у него были рабочие отношения с Сурковым, с которым он организовывал встречи как для Дубинского, так и для Харченко. В интервью "Коммерсанту" Дубинский заявил, что Кунавин «имел отношение к правительству Российской Федерации». Пока осатется неясным, как Кунавин — с его биографией мелкого мошенника — смог завоевать достаточное доверие российских политиков и силовиков, чтобы поручить ему посредническую роль в отношениях с донбасскими «республикама»