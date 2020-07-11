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«Настроения тут такие, что кинешь спичку — запылает все»

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  • 11.07.2020, 19:02
  • 4,133
«Настроения тут такие, что кинешь спичку — запылает все»

Сотрудник гродненского «Химволокна» рассказал о последних новостях на предприятии.

Telegram-канал "Баста!" публикует рассказ сотрудника гродненского "Химволокна". Cудя по всему, настроения на предприятии очень решительные.

"У меня одного такое ощущение, что какая-то группа чиновников всерьез занялась смещением Лукашенко? - спрашивает он. - Сначала Генпрокуратура всем рассказывает о забастовке и о том, как ее правильно организовывать. А сегодня иедологи на нашем предприятии проводят собрание, темой которого будет… да, опять забастовка. Они, конечно, будут рассказывать о том, что ее нельзя делать. Но зато теперь все рабочие знают, что что-то готовится.

Работаю на заводе "Химволокно" – филиале "Гродно Азот", настроения тут такие, что кинешь спичку – запылает все".


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