«Настроения тут такие, что кинешь спичку — запылает все»1
- 11.07.2020, 19:02
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Сотрудник гродненского «Химволокна» рассказал о последних новостях на предприятии.
Telegram-канал "Баста!" публикует рассказ сотрудника гродненского "Химволокна". Cудя по всему, настроения на предприятии очень решительные.
"У меня одного такое ощущение, что какая-то группа чиновников всерьез занялась смещением Лукашенко? - спрашивает он. - Сначала Генпрокуратура всем рассказывает о забастовке и о том, как ее правильно организовывать. А сегодня иедологи на нашем предприятии проводят собрание, темой которого будет… да, опять забастовка. Они, конечно, будут рассказывать о том, что ее нельзя делать. Но зато теперь все рабочие знают, что что-то готовится.
Работаю на заводе "Химволокно" – филиале "Гродно Азот", настроения тут такие, что кинешь спичку – запылает все".