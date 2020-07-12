Эксперты объяснили, зачем в жару включать печку в автомобиле 12 12.07.2020, 10:15

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Некоторые водители делают так в пробках.

Представить включенную в жару печку в автомобиле, стоящем в городской пробке, не просто страшно, от этого бросает в пот. Однако некоторые автомобилисты жертвуют своим комфортом, пишет lenta.ua.

Система отопления салона напрямую связана с системой охлаждения двигателя. Радиатор печки соседствует с антифризом: зимой его тепло идет на обогрев салона. В жаркую погоду установленный в авто радиатор не очень хорошо справляется с охлаждением двигателя.

Если на скорости охлаждению помогают потоки воздуха, то в пробке мотор остается практически в гордом одиночестве. Если затор длится дольше 10 минут, то антифриз начинает выделять большое количество пара, отсюда поднимается давление в трубопроводах и множатся очаги перегрева. Свечи начинают прикипать, также возникают проблемы у каталитического нейтрализатора.

Если автомобиль уже отметил свой десятилетний юбилей, то это может стать большой проблемой. Как раз для того, чтобы охладить двигатель водители и включают печку на максимум. Печка является своеобразным решением для охлаждения мотора. Кроме того, она помогает бороться с запотевшими стеклами.