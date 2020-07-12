Сильный телом, духом и душой 1 12.07.2020, 14:58

2,269

Шота Лобжанидзе

Как чемпион по бодибилдингу Шота Лобжанидзе в один день стал кумиром соцсетей.

Шотик (как сам себя называет Шота Лобжанидзе), праздновал свой день рожденья в этом году за решеткой. Его посадили на сутки за то, что он вышел на цепь солидарности, в знак протеста против того беспредела, который сейчас творится в нашей стране. Грузин, которому не все равно будущее белорусов и Беларуси – страны в которой он живет, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Но, на этом злоключения не прекратились. Вчера мы все прочли тревожную новость о том, что в отношении Шотика возбудили уголовное дело за «оскорбление» членов БРСМ (простите за невольный оксюморон). К счастью, дело переквалифицировали в административное и власть влепила ему 20 базовых (540 рублей) штрафа. Сумма неприятная, но в данном случае это намного лучше, чем уголовное преследование.

Соцсети призвали поддержать атлета, отца, смелого и отважного человека.

Если сбор превысит сумму штрафа, Шота передаст деньги на компенсацию штрафов на общий сбор кампании @BY_help.

Реквизиты для перевода 4916 9896 0205 9452 Priorbank