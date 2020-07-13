Жители Хабаровска третий день подряд вышли на улицы в поддержку Фургала 1 13.07.2020, 13:43

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Фото: DVhab.ru

Водители машин приветствуют протестующих гудками.

На улицы Хабаровска вновь вышли участники акций протеста, выступающие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает портал DVhab.ru.

Участники шествия выкрикивают «Я, мы — Фургал» и другие лозунги, водители машин приветствуют их гудками.

По данным «Интерфакса», участники несанкционированной акции собрались на центральной площади имени Ленина у здания правительства Хабаровского края, а затем колонной они двинулись по тротуару улицы Муравьева-Амурского к Комсомольской площади.

Митинги и шествия в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других городах края начались 11 июля.