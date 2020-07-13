В Латвии, куда власти хотят продавать энергию с БелАЭС, зафиксирована отрицательная цена на электроэнергию 6 13.07.2020, 13:58

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Еще одна экономическая неудача официального Минска?

В июле в Латвии впервые были зафиксированы отрицательные цены на электроэнергию. Руководитель отдела по надзору за рынком Комиссии Янис Негрибс рассказал, что отрицательная цена положительно повлияет на счета тех пользователей, которые выбрали тарифы, привязанные к биржевым ценам. При нулевой цене вышеупомянутые клиенты не платят за производство электроэнергии. Негрибс указал, что рекордно низкая цена никак не влияет, однако, на наценку торговца и стоимость системных услуг, пишет lsm.lv.

В первые шесть месяцев этого года средняя биржевая цена на электричество составляла 28,24 евро за мегаватт-час, что по сравнению с таким же периодом 2019 года (когда средняя цена была 46,07 евро) — на 39% меньше. Комиссия отмечает: в этом году существенно увеличился интерес со стороны жителей к договорам на поставку электроэнергии, которые предусматривают привязку к биржевым ценам.

Комиссия отмечает, что выбирая такие договоры, пользователи должны учитывать и возможные риски, вызванные ситуацией на рынке. В случаях, когда биржевые цены падают, пользователи экономят. В случае договор с фиксированным тарифом, цена на какой-то определенный срок не меняется, что позволяет пользователям прогнозировать свои затраты на электричество. Однако, при существенном сокращении цен, на счет за электроэнергию это не оказывает влияния.

Напомним, белорусские власти, которые столкнулись с бойкотом электроэнергии с БелАЭС, расчитывают, что Рига будет покупать эту энергию. Как мы видим, потенциальный рынок для продукции белорусской АЭС не слишком перспективен.