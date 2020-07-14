Экономика Германии начала восстанавливаться после кризисного спада 14.07.2020, 10:59

Страна успешно выходит после вызванного пандемией спада, который достиг дна в июне.

Об этом свидетельствуют показатели еженедельного индекса активности (Weekly Activity Index, WAI), разработанного Бундесбанком, пишет «Новое время» со ссылкой на Reuters.

Расчет WAI основан на широком спектре данных: от потребления электроэнергии и объема авиаперевозок, до поисковых запросов в Google и снятия наличных денег.

Индикатор показал, что немецкая экономика все еще сокращается, но с середины июня темпы этого сокращения начали замедляться.

В частности, индекс WAI показал, что экономическая активность в Германии за 13 недель, завершившихся 12 июля, была на 2,7% ниже, чем в предыдущие 13 недель, сообщил Бундесбанк.

На прошлой неделе показатель говорил о снижении на 3,5%, а на неделе, завершившейся 14 июня — на максимальные 7,05%.

Результат коррелирует с последним опережающим индикатором и анализом Европейского центрального банка, которые указывают на то, что европейская экономика достигла дна во втором квартале 2020 года.

Как сообщалось, Европейский центральный банк ожидает сокращения ВВП еврозоны в 2020 году на 8,7%. В 2021 году объем ВВП, как ожидается, увеличится на 5,2%, в 2022 году — на 3,3%.