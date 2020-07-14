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Светлана Тихановская: Буду идти до победы

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  • 14.07.2020, 14:32
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Светлана Тихановская: Буду идти до победы
Светлана Тихановская
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Кандидат в президенты Беларуси заявила, что будет бороться ради своего супруга и тех, кто в него поверил.

После регистрации в ЦИК кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская пообщалась с журналистами. На ступеньках ЦИК она поблагодарила людей и обратилась к мужу.

— Сережа, я тебя очень люблю, я делаю это ради тебя и тех, кто тебе поверил, — сказала кандидат в президенты.

— Я верю, что он не сломается, — cказала она журналистам.

На вопрос журналистов, готова ли она идти до конца, кандидат в президенты Cветлана Тихановская заявила, что готова идти до победы.


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