Диктатор перешел красную черту 16 14.07.2020, 15:29

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Нужно просто ответить самим себе на один важный вопрос.

Здравствуй, белорус. Я - это ты, а ты - это я, вместе мы - Народ, пишет телеграм-канал МКБ.

Сегодня, 14 июля, ЦИрК окончательно забрал у всех нас право голоса, право выбирать.

Реальные конкуренты сидят в тюрьме или недопущены, а трехпроцентный диктатор устроил цирк шапито.

Неважно даже, за кого я хотел проголосовать. Важно то, что у меня незаконно забрали это право. Я глубоко оскорблен и возмущен, как за себя, так и за всех нас. Диктатор перешел красную черту.

Что делать, спросишь ты? А просто ответь на один вопрос. Готов ли ты (да, именно ТЫ) решить эту проблему, или взвалишь ее на плечи своих детей и внуков?!

Я - нет. Я не хочу оставлять такое безобразие ни себе, ни своим потомкам. И я буду бороться за это, я буду защищать свой выбор! Ни через год, ни через месяц, а сейчас.

Сегодня в 19.00 на центральных улицах твоего города, иначе будет поздно.