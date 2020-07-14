Стоимость газа «Газпрома» упала почти на $100 2 14.07.2020, 19:06

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Экспортная цена российского газа упала на 37%.

За год экспортная цена газа Газпрома упала почти на 100 долларов за тысячу кубометров, пишет во вторник, 14 июля, ТАСС со ссылкой на презентацию компании.

Так, в первом квартале прошлого года газ экспортировался по $259,1, а в первом квартале текущего года - в среднем по $162,1 за тысячу кубометров.

При этом в четвертом квартале 2019 года стоимость составляла $198 за тыс. куб. м.

В то же время, в стоимость газа Газпрома в России в первом квартале составила 4 181 рубль за тыс. куб. м против 4 141 рубля годом ранее.

За отчетный период компания добыла 123,5 млрд куб. м. газа против 137 млрд куб. м. годом ранее.

Ранее сообщалось, что за четыре месяца 2020 года доходы России от экспорта нефти упали на 25%, а от экспорта газа - на 52%.