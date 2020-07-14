Группы велосипедистов продолжают колесить по Минску 14.07.2020, 20:43

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В акциях солидарности участвуют и пешеходы, и велосипедисты, и автомобилисты.

Cегодня ермошинская ЦИК не зарегистрировала популярных соперников Лукашенко Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Известный блогер NEXTA выступил с призывом протестовать против решения властей и в 19:00 выйти на центральные улицы белорусских городов. Крупнейшие Telegram-каналы Беларуси поддержали эту акцию.

С 19:00 белорусы во многих городах вышли на протесты.