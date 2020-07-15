В Греции нашли дерево, которому 20 миллионов лет 6 15.07.2020, 12:54

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Фото: petrifiedforest.gr

Длина ствола — более 8 метров.

В ходе раскопок на греческом острове Лемнос исследователи обнаружили гигантское окаменелое дерево. Возраст находки составляет около 20 миллионов лет. Отчет об этом разместили на сайте проекта «Окаменелый лес на Лесбосе». Именно на этом острове ученые нашли много остатков окаменелых деревьев, пишет lenta.ua.

Раскопки еще продолжаются, но на первом этапе уже откопали кусок ствола больше восьми метров длиной. Отмечается, что ствол прекрасно сохранился, а концы веток – просто в отличном состоянии. Хорошо различимы кора и стволовые кольца находки.

Ученые выдвинули предположение, что нашли гигантского предка секвойи. Хвойное дерево росло на острове примерно 20 миллионов лет назад. Точнее определить род и тип растения можно будет, изучив структуру окаменелости с помощью электронного микроскопа.

Ученые планируют выкопать окаменелое дерево полностью.