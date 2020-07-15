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Это только начало

  • 15.07.2020, 18:35
  • 7,334
Это только начало

Участники вчерашних протестов в Минске делятся впечатлениями.

Телеграм-канал “Баста!” приводит несколько цитат от участников вчерашних протестов:

"Очень горд за наших ребят, за белорусов, которые вышли во многих городах, в Минске! Такое ощущение, что неделя-другая таких выходов и система даст сбой, просто сломаться. Она уже вчера не справлялась, центр Минска, пусть на несколько часов, был свободной территорией.

Думаю, нужно продолжать, нужно просто выходить гулять в центр города, как призвал сегодня один из кандидатов в президенты Валерий Цепкало"

"Вчера было очень всё круто, я была на площади Победы, пройти смогла со стороны Захарова, дворами без проблем. Видела весь "экшн" и скажу одно - это того стоило. И вообще мне кажется, что это только начало. Сегодня повторю прогулку, и буду гулять пока есть силы"

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