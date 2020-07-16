Ученые создали тончайшее в мире зеркало 5 16.07.2020, 13:34

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иллюстрационное фото

Как у них это получилось?

Ученым из Университета Квантовой оптики Макса Планка удалось сделать зеркало, которое состоит из нескольких сотен атомов. Они уверены, что это тончайшее зеркало в мире, пишет «Популярная механика».

В своей лаборатории исследователи охладили несколько сот атомов рубидия-87 при помощи процесса лазерного охлаждения. И фотоны, таким образом, замедлили атомы рубидия. Далее температуру атомов снизили примерно до 10 нанокельвинов, применив для этого испарительное охлаждение.

По словам авторов разработки, когда атомы рассеиваются в пространстве случайно, то каждый из них взаимодействует со светом обособлено. Но когда они упорядочены в решетке и находятся в изолированном слое, то меняются и их оптические качества. То есть полученная двухмерная плоскость из атомов будет отражать свет.

В результате ученые проверили, если их тончайшее зеркало работает, направив поляризованный свет в вакуум, где находились атомы и измерили количество отраженного света. Они считают, что этот эксперимент может привести к новым разработкам в квантовой оптике.