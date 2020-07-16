Активисты перекрыли движение в центре Санкт-Петербурга 6 16.07.2020, 18:30

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Баннер на Невском. Акция. Петербург, 16 июля 2020 года

фото: svaboda.org/courtesy photo

Они растянули баннер «Меняй власть, а не Конституцию».

Активисты "Мирного сопротивления" перекрыли движение по Невскому проспекту. Они растянули баннер "Меняй власть, а не Конституцию" поперек всей проезжей части. Об этом сообщил правозащитник Динар Идрисов. Видео с акции также опубликовано в телеграм-канале "ЯГражданин", передает severreal.org.

На опубликованных фото и видео видно, как активисты стоят на пешеходном переходе, перегородив путь автомобилям. Сообщается, что во время акции никого не задержали. Идрисов отмечает, что активисты не скрывают свои имена, а в полиции на каждого из них есть "толстая папка", поэтому не исключено, что их задержат постфактум.

15 июля на Невском проспекте активисты собрали более 3000 подписей в поддержку кампании по обжалованию результатов голосования по поправкам в Конституцию. Сбор продолжался четыре часа. Полиция не препятствовала пришедшим выразить свою позицию.

Организаторы сбора подписей против поправок в Конституцию хотели 15 июля провести митинг против результатов голосования, но власти города не согласовали акцию, заявив, что уведомление о мероприятии якобы подано не вовремя.