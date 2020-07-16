закрыть
16 июля 2020, четверг, 20:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Шкурдай впервые в истории белорусского плавания преодолела 100 метров баттерфляем быстрее 57 секунд

1
  • 16.07.2020, 19:37
  • 1,048
Шкурдай впервые в истории белорусского плавания преодолела 100 метров баттерфляем быстрее 57 секунд
Анастасия Шкурдай

17-летняя пловчиха побила свой же национальный рекорд.

Вишенкой на торте сегодняшней вечерней программы чемпионата Беларуси по плаванию стал финал на стометровке баттерфляем, в котором 17-летняя Анастасия Шкурдай побила свой же национальный рекорд (57,39), впервые в истории белорусского плавания преодолев рубеж 57 секунд — 56,95, передает «Прессбол».

Эти секунды соответствуют четвертому месту на ЧМ-2019.

фото: pressball.by

популярное за неделю

Мнение

«Гарант» устал и его ресурсы усыхают
«Гарант» устал и его ресурсы усыхают Лилия Шевцова
Мы сами построим свою Беларусь
Мы сами построим свою Беларусь Дмитрий Савич
Расслоение вертикали
Расслоение вертикали Игорь Яковенко
Это и есть настоящая жизнь
Это и есть настоящая жизнь Ирина Халип