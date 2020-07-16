Фракция «Слуга народа» определилась с кандидатом в мэры Киева 1 16.07.2020, 21:29

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Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Определение победителя провели в три этапа.

По итогам внутрипартийных праймериз "Слуги народа" кандидатом на пост мэра Киева от этой политсилы стала народный депутат Ирина Верещук. Об этом на брифинге 16 июля сообщил президент Владимир Зеленский, который принял участие в заседании парламентской фракции "Слуги народа", передает корреспондент издания "Гордон".

"Все было честно. У нас было пять кандидатов. Все они мощные, они будут помогать одному избранному, мы так договорились", – заявил Зеленский.

По его словам, на праймериз каждый из претендентов в течение пяти – семи минут представлял свое видение, "каким должен быть Киев".

Определение победителя провели в три этапа: голосовала фракция, затем были учтены текущие социологические рейтинги кандидатов и, наконец, балл присуждал президент.

"По голосованию фракции победила Ирина Верещук, с большим отрывом от Александра Дубинского, который на втором месте. С точки зрения рейтингов также Ирина сегодня имеет наивысший балл. Уже два балла. Первый раз, когда мне не надо было ничего решать, и слава богу, – с улыбкой сказал Зеленский. – Я поддержал решение партии "Слуга народа". Я симпатизирую этому выбору, Ирине Верещук".

Кроме Верещук и Дубинского, на выдвижение претендовали нардепы Николай Тищенко, Дмитрий Гурин и Александр Качура.

Зеленский напомнил, что у Верещук есть опыт руководства городом: в 2010–2015 годах она была мэром Равы-Русской Львовской области.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.