«Я на Lexus, мне удобнее на тротуаре» 4 18.07.2020, 11:32

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Фото: tut.by

Фотоподборка «героев» парковки из разных белорусских городов.

Общая картина на «Доске позора» не меняется: все те же водители, которые плюют на остальных участников движения, и ставят свою машину на тротуарах, перед подъездами и входом в магазин, зеленой зоне. Показываем, чем на этот раз поделились с нами читатели, пишет tut.by.

В Витебске на улице Буденного, возле дома 11 женщина постоянно по будням паркует свой автомобиль заезжая колесами на пешеходную дорожку. Кроме того, авто стоит еще и под запрещающим знаком.

Фото: tut.by

В Гродно на улице Белуша на тротуар перед магазинами регулярно заезжают автомобили, но ведь рядом есть парковка. Может водители плохо учили ПДД?

Фото: tut.by

А вот их нахальный собрат из Минска, который припарковался на улице Романовская слобода, возле дома 26.

Фото: tut.by

Гость столицы на Lexus паркуется, где вздумается. В этот раз он заехал на траву и «мордой» уперся в молодое дерево. Очевидец сфотографировал его на улице Брыля, 28.

Фото: tut.by

Ответный ход сделал столичный житель в Барановичах на Советской. Это парковка возле гипермаркета «Корона». Очевидец отметил, что рядом большая парковка со свободными местами.

Фото: tut.by

В Минске на Грибоедова, 11 водители постоянно паркуют свои машины на зебре, пешеходам пройти сложно.

Фото: tut.by

Чижовский парень припарковал свой Infiniti возле подъезда дома 31 на улице Голодеда в столице. Автор, приславший фото сообщил, что свободных мест на парковке рядом было очень много.

Фото: tut.by

В Минске на Неманской, 42 водитель припарковал авто на пешеходной дорожке. Более того, из-под моторного отсека BMW ручьем течет масло. Экология? Не, не слышал.

Фото: tut.by

А этого любителя парковки на зеленой зоне сфотографировали в Витебске на улице Чкалова, 17/1.

Фото: tut.by

В кустиках и на травке водитель припарковал свой авто в Минске на улице Шаранговича, возле дома 52. Замаскировался?

Фото: tut.by

А вот так ставят машины в Минске на улице Шаранговича, 54. Некоторые даже готовы снести маленький заборчик.