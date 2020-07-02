«Будем ждать, когда и новые деньги в фантики превратятся?» 1 2.07.2020, 11:05

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Печатный станок в Беларуси уже работает на полную катушку.

В редакцию телеграм-канала "Баста!" обратилась читательница.

"Я очень запасливый человек, жизнь в Беларуси меня приучила к этому, - пишет читательница. - Я покупаю расходуемые вещи и продукты всегда впрок, потому что в любой момент может случиться так. что деньги просто обесценятся. У меня было такое, что я однажды получила зарплату, с карты снять не смогла а на утро резкое падение курса, потом рост цен и зарплата моя превратилась в пару рулонов туалетной бумаги.

Покупаю как правило раз в пару месяцев чай-кофе, сахар, макароны, крупы, одежду и тому подобное.

На днях получила зарплату, дали в конверте, как обычно. Поехала в гипермаркет и поняла, что что-то с начала этого года совсем всё плохо с ценами стало. Закупилась конечно. но моя продуктовая корзина как-то уж очень прохудилась.

Будем ждать, когда и новые деньги в фантики превратятся? Печатный станок уже работает на полную катушку – зарплату получила свежими хрустящими купюрами, только напечатанными.

Надо эту проблему решить уже наконец, в этом году, в ближайшее время, потому что ну нельзя так больше жить".

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