закрыть
2 июля 2020, четверг, 17:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Есть еще одна вещь, которую нужно сделать всем без исключения»

10
  • 2.07.2020, 15:55
  • 7,098
«Есть еще одна вещь, которую нужно сделать всем без исключения»

Можно ускорить процесс смены власти.

Хороший совет от читателя Telegram-канала "Баста!".

"Кто-то выходит на улицы, кто-то включает музыку по вечерам, кто-то участвует в велопробегах, - пишет он. - Это все очень здорово и важно, поддерживаю, как могу. Но есть еще одна вещь, которую нужно сделать всем без исключения.

Прямо сейчас, не откладывая.

Сходить в свой банк и снять вклады.

Саша уже проел свои резервы, все уже видели, что печатный станок работает, много кто писал про новые купюры. Сейчас этот бездари возьмется за вклады граждан – других возможностей дотянуть до августа у него нет. Зарплаты платить нечем.

О последствиях он не думает, и это правильно. Последствия нам расхлебывать после смены власти. Но чтобы ускорить этот процесс – заберите у него свои деньги!"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Время действовать
Время действовать Наталья Радина
Время Лукашенко заканчивается
Время Лукашенко заканчивается Владислав Иноземцев
Река истории может вычистить авгиевы конюшни
Река истории может вычистить авгиевы конюшни Виктор Шендерович
Экстренное сообщение адвоката Николая Статкевича
Экстренное сообщение адвоката Николая Статкевича