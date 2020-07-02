«Есть еще одна вещь, которую нужно сделать всем без исключения» 10 2.07.2020, 15:55

7,098

Можно ускорить процесс смены власти.

Хороший совет от читателя Telegram-канала "Баста!".

"Кто-то выходит на улицы, кто-то включает музыку по вечерам, кто-то участвует в велопробегах, - пишет он. - Это все очень здорово и важно, поддерживаю, как могу. Но есть еще одна вещь, которую нужно сделать всем без исключения.

Прямо сейчас, не откладывая.

Сходить в свой банк и снять вклады.

Саша уже проел свои резервы, все уже видели, что печатный станок работает, много кто писал про новые купюры. Сейчас этот бездари возьмется за вклады граждан – других возможностей дотянуть до августа у него нет. Зарплаты платить нечем.

О последствиях он не думает, и это правильно. Последствия нам расхлебывать после смены власти. Но чтобы ускорить этот процесс – заберите у него свои деньги!"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.