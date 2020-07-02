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«COVID-19 никуда не ушел»

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  • 2.07.2020, 20:14
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«COVID-19 никуда не ушел»
иллюстрационное Фото: MALAYMAIL.COM

В Гродно умерла женщина, которую выписали из больницы и снова госпитализировали.

Cемья 68-летней Галины Флорьяновны молилась в костеле о ее здоровье, когда женщина скончалась в больнице. Жительницу Гродно хоронили в закрытом гробу, а позже семья узнала: в свидетельстве о смерти в графе «причина смерти» не трижды подтвержденный коронавирус, а «атеросклеротическая болезнь сердца».

— Сейчас в стране регистрируется около 300 случаев коронавируса в день. Но на примере нашей мамы видим, что происходит. А сколько еще таких, как мы, потерявших своих родных и близких? Возможно, цифры пошли на спад на бумаге, а не в действительности. Зачем мы рассказываем эту историю? Чем она отличается от других, таких же? Вдруг люди ее прочтут и перестанут быть беспечными. Выходишь в город, а там уже все без масок, сидят на летних террасах, расслабились, но коронавирус никуда не ушел, не нужно заблуждаться на этот счет. Наша семья похоронила маму, у друга дедушка скончался от COVID-19, — рассказывает tut.by Юлия, дочка умершей Галины Флорьяновны.

Как говорят близкие Галины Флорьяновны, на прощание у них было отведено полчаса. Фото: Семейный архив

Когда в феврале началась эпидемия, семья решила, что на время стоит сократить контакты и перестать приезжать друг к другу в гости. 68-летняя Галина Флорьяновна жила в Гродно в частном доме вместе с мужем Тадеушем Вацлавовичем, первым себя плохо почувствовал супруг. Как рассказывают их родные, у мужчины 18 мая поднялась температура до 38,5, появился кашель, слабость, боль в груди.

— Мы предполагаем, папа заразился на работе, — отмечает Никита, зять Галины Флорьяновны. — Через несколько дней, 23 мая, маме тоже стало плохо. В итоге родители были госпитализированы в Гродненскую областную клиническую больницу медицинской реабилитации, только в разные отделения. У обоих подтвердилась двусторонняя пневмония и COVID-19.

По словам Юлии, после антибиотиков отцу стало лучше, а вот состояние мамы вызывало опасение.

— У мамы температура как поднялась 23 мая, так до 11 июня не сбивалась. Ей давали большое количество разнообразных антибиотиков, особого эффекта не было. В итоге врачи предложили провести экспериментальное лечение антималярийным препаратом — гидроксихлорохином. Она согласилась. Как и положено, по приказу Минздрава, мама провела в больнице 21 день, и ее выписали, тест на COVID-19 при выписке не сделали. Я вообще не понимаю, как ее отпустили с такими диагнозами. В эпикризе указано: среднетяжелая COVID-19 инфекция, внегоспитальная среднетяжелая двухсторонняя интерстициальная полисегментарная пневмония в стадии обратного развития, атеросклероз аорты, — читает выписку из медицинского документа Юлия. Этот эпикриз родные также прислали в редакцию. — Дома маме стало плохо, поднялась температура до 38,7, на следующий день после выписки ее госпитализировали с подозрением на аппендицит, возили в другую больницу на обследование, не подтвердилось, и был выставлен диагноз «воспаление кишечника». И снова, уже в третий раз, сделали анализ на коронавирус — опять положительный.

Последний раз Юлия общалась с мамой 19 июня, Галине Флорьяновне было так плохо, что разговор был совсем коротким. На следующий день женщина скончалась в больнице.

— Мы католики и заранее на 20 июня заказали имшу, хотели помолиться о здоровье мамы. Пошли в костел, отключили телефоны. Когда молились за здоровье, ее уже не было в живых… Вышли на улицу, позвонили в реанимацию и так, стоя возле костела, все узнали, — плачет Юлия и сожалеет, что не смогла попрощаться с близким человеком. — В похоронном доме сказали: раз у мамы COVID-19, то хоронить ее надо в закрытом гробу. Дали полчаса на прощание. А после похорон мы забрали свидетельство о смерти, там указан не коронавирус, а атеросклеротическая болезнь сердца.

Тадеуш Вацлавович выписался из больницы, но до сих пор, по словам близких, продолжает лечение, которое длится уже полтора месяца. В ближайшее время он собирается приехать в больницу и написать заявление с просьбой предоставить медицинские документы, чтобы понять, как лечили его жену и почему все закончилось летальным исходом.

— Мы потеряли маму. Жену. Личность. Просто хорошего человека. Мы растеряны. Не знаем, как повлиять на ситуацию, что необходимо сделать, чтобы текущий порядок вещей изменился. Наша страна игнорирует ценность человеческой жизни в условиях глобальной пандемии, не приняла адекватных мер, а полумеры и редкие показательные проверки предприятий не помогают, — высказывает свою позицию Никита, зять Галины Флорьяновны.


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