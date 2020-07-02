закрыть
2 июля 2020, четверг, 23:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Великобритания в ОБСЕ сделала заявление по поводу «выборов» в Беларуси

8
  • 2.07.2020, 21:29
  • 5,938
Великобритания в ОБСЕ сделала заявление по поводу «выборов» в Беларуси

Народ Беларуси должен определить свое будущее и то, как им управляют.

Великобритания внимательно следит за развитием событий в Беларуси, особенно в связи с предстоящими президентскими выборами, заявил замглавы делегации Великобритании в ОБСЕ Никола Мюррей 2 июля на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

В своем заявлении Мюррей заявил, что Великобритания уже выражала обеспокоенность по поводу арестов и задержаний в Беларуси журналистов, блогеров, правозащитников и мирных демонстрантов. Текст выступления опубликован на сайте правительства Великобритании, передает tut.by.

— На сегодняшний день более 400 человек были задержаны или арестованы, причем многим грозит административное наказание, например, штрафы, а некоторым — уголовное преследование. Среди задержанных были журналисты и работники СМИ, освещавших события, а также блогеры. Как сказал в своем заявлении от 20 июня представитель по вопросам свободы средств массовой информации, «журналисты играют решающую роль в освещении событий, представляющих общественный интерес, особенно связанных с выборами». Мы повторяем его призыв «обеспечить журналистам возможность выполнять свою работу и освещать публичные собрания, не опасаясь задержания», — заявил Мюррей.

Он напомнил, что при создании ОБСЕ страны-участники заявили, что будут уважать право своих граждан принимать участие в управлении своей страной либо напрямую, либо через представителей, которых они свободно выбирают путем честных выборов.

— Соединенное Королевство обеспокоено задержанием Виктора Бабарико, одного из потенциальных кандидатов в президенты, и его сына Эдуарда. Мы также обеспокоены расследованием МВД в связи с предполагаемой причастностью другого претендента, Валерия Цепкало, к «незаконной деятельности». Мы призываем белорусские власти освободить господина Бабарико и его сына из предварительного заключения и уважать верховенство закона, включая право на справедливое судебное разбирательство. Мы также призываем белорусские власти освободить представителей оппозиции и гражданского общества, подвергшихся произвольным арестам и задержаниям.

Великобритания призвала власти Беларуси «предпринять шаги, чтобы представители БДИПЧ ОБСЕ и других организаций смогли наблюдать за предстоящими президентскими выборами».

— Великобритания подтверждает поддержку независимости и суверенитета Беларуси. Народ Беларуси должен определить свое будущее и то, как им управляют. Как друг белорусского народа, мы призываем власти принять меры, необходимые для проведения безопасных, мирных, свободных и справедливых выборов, в том числе с участием независимых наблюдателей, — сказал Мюррей.


популярное за неделю

Мнение

Время действовать
Время действовать Наталья Радина
Время Лукашенко заканчивается
Время Лукашенко заканчивается Владислав Иноземцев
Река истории может вычистить авгиевы конюшни
Река истории может вычистить авгиевы конюшни Виктор Шендерович
Экстренное сообщение адвоката Николая Статкевича
Экстренное сообщение адвоката Николая Статкевича