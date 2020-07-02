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Семья из деревни Пруды Минской области поет «Стены рухнут!»

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  • 2.07.2020, 22:20
  • 2,061
Семья из деревни Пруды Минской области поет «Стены рухнут!»

Видеофакт.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал видео, как дружно семья из деревни Пруды Минской области поет «Стены рухнут!»

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