Семья из деревни Пруды Минской области поет «Стены рухнут!»6
- 2.07.2020, 22:20
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Видеофакт.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал видео, как дружно семья из деревни Пруды Минской области поет «Стены рухнут!»
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