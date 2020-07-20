Милевский рассказал о вспышке коронавируса в брестском «Динамо» 20.07.2020, 10:55

Артем Милевский

Количество зараженных коронавирусом в команде достигло 16 человек.

Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал о вспышке коронавируса в команде, передает «Трибуна».

«Мои заключительные дни на самоизоляции. Еще немножко, и будет и поле, и мяч. Вторые выходные подряд мы не играем, нам переносят матчи в чемпионате Беларуси.

Все это связано с этой короной, будь она неладна. Я сижу дома уже 12-й день. Из дома мне можно выходить на улицу утром на 15 минут и вечером на 15 минут в магазин.

Стремновато с этой штукой, когда у тебя вроде как положительный тест, но нет никаких симптомов: нет кашля, пневмонии, температуры. Ни разу за эти 12 дней не было. Единственное, когда это все только начиналось, то пропало обоняние.

У нас прикол был с пацанами в раздевалке: брызгали дезодорантами и нюхали. Но это поначалу мы шутили, но в итоге перенесли два тура, а у многих положительные результаты. Но у всех это все проходит спокойно и незаметно.

Ну есть случаи и похуже: люди температурят, с пневмонией. Все это плохо», – сказал Милевский в эфире ютуб-канала «Миля».

Ранее сообщалось, что общее количество зараженных коронавирусом в брестском «Динамо» достигло 16 человек.

Футболистов в этом списке 11 человек: Лаптев, Хачериди, Садовский, Милевский, Витус, Печенин, Кривец, Гордейчук, Юзепчук, Нойок и Игнатович. Трое последних находились в больнице. Еще пять зараженных – из числа обслуживающего персонала. Нойок завершил свое пребывание на карантине.

Брестское «Динамо» пропустило прошлый и нынешний тур высшей лиги чемпионата Беларуси.