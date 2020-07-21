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Штаб Светланы Тихановской обратился к легендам белорусского спорта

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  • 21.07.2020, 21:05
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Штаб Светланы Тихановской обратился к легендам белорусского спорта
Светлана Тихановская
Фото: «Белсат»

Штаб предложил Азаренко, Домрачевой и Мирному поддержать кандидата в президенты Светлану Тихановскую.

20 июля кандидат в президенты Светлана Тихановская и члены объединенного штаба Мария Колесникова и Вероника Цепкало провели живой эфир на ютуб-канале «Радыё Свобода», где поделились планами и ответили на вопросы, передает «Трибуна».

Во время стрима Цепкало обратилась к известным белорусам с предложением поддержать их штаб и инициативу. Среди тех, кого назвала Вероника оказались звезды белспорта – Виктория Азаренко, Дарья Домрачева и Максим Мирный.


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