закрыть
24 июля 2020, пятница, 18:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Гродно археологи нашли фундамент башни времен Витовта Великого

1
  • 24.07.2020, 18:20
  • 1,327
В Гродно археологи нашли фундамент башни времен Витовта Великого
фото: grodnonews.by

Находку обнаружили на территории Старого замка.

В Гродно на территории Старого замка археологи нашли остатки фундамента башни времен Витовта Великого (1350-1430). Предполагается, что она присутствует на гравюре XVI века, передает «Еврорадио».

Башня была одной из четырех больших башен замке. Если на гравюре она круглая, то найденный фундамент квадратный — так тогда строили. По остаткам фундамента можно судить о размерах башни. Толщина стен — около трех метров, внешняя длина — около 13 метров.

Специалисты собираются уточнить возраст найденных кирпичей по дате их обжига. И тогда можно будет точнее сказать, когда башню построили.

фото: grodnonews.by
фото: grodnonews.by

популярное за неделю

Мнение

«Борщеварка» уже дает показания
«Борщеварка» уже дает показания Ирина Халип
Три шага к свободной Беларуси
Три шага к свободной Беларуси Андрей Санников
Белорусская модель: ни плана, ни рынка
Белорусская модель: ни плана, ни рынка Леонид Злотников
Власти хотят снять Светлану Тихановскую с выборов
Власти хотят снять Светлану Тихановскую с выборов Наталья Радина