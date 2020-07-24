В Гродно археологи нашли фундамент башни времен Витовта Великого

В Гродно археологи нашли фундамент башни времен Витовта Великого1
- 24.07.2020, 18:20
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Находку обнаружили на территории Старого замка.
В Гродно на территории Старого замка археологи нашли остатки фундамента башни времен Витовта Великого (1350-1430). Предполагается, что она присутствует на гравюре XVI века, передает «Еврорадио».
Башня была одной из четырех больших башен замке. Если на гравюре она круглая, то найденный фундамент квадратный — так тогда строили. По остаткам фундамента можно судить о размерах башни. Толщина стен — около трех метров, внешняя длина — около 13 метров.
Специалисты собираются уточнить возраст найденных кирпичей по дате их обжига. И тогда можно будет точнее сказать, когда башню построили.