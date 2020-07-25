Давайте погуляем! 8 25.07.2020, 8:04

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Это полезно для здоровья и страны.

Блогер из Мозыря Полина Зыль, ставшая инициатором проведения Флешмоба солидарности, обратилась к белорусам:

- Уже месяц по всей Беларуси идет Флешмоб солидарности с медиками и политзаключенными. Тысячи людей включают музыку из окон квартир, кто-то гремит кастрюлями и вывешивает флаги. Нас слышат и видят! Таким образом, не выходя из дома, мы вовлекаем в активную деятельность новых людей.

Многие рассказывали в своих письмах о том, что после флешмоба собираются с соседями во дворах и обсуждают ситуцию в стране и наши действия. Автомобилисты поддержали флешмоб одними из первых, и теперь каждый день в 19.00 на улицах мы слышим сигналы и музыку. Велосипедисты регулярно выезжают кататься по своим районам и городам. Недавно услышала об идее танцевального флешмоба. Где-то люди выстраивались в цепочки в своих районах, аплодировали или просто гуляли по улицам.

Лето в разгаре и, действительно, пора уже выходить из душных квартир.

Предлагаю продолжить наш Флешмоб солидарности. Каждый вечер ровно в 19.00 мы по-прежнему на 2 минуты открываем окна, включаем громко музыку, аплодируем, стучим по кастрюлям. И сразу после этого - в 19.15 - выходим гулять по своему району. Никаких лозунгов - просто прогулка вместе с соседями и родственниками. Есть собака? Почему бы не выгулять ее. Занятия спортом или йогой? Почему бы и нет? Вы обязательно встретите единомышленников. Ищите знаки - значек, лента, дружеская улыбка. Многие уже так сделали, это работает и это очень здорово. Знакомьтесь, обменивайтесь контактами, поддерживайте друг друга!

Едете на автомобиле - посигнальте. Есть велосипед - прокатитесь вместе с друзьями. Есть еще идеи как провести времяч вместе - делитесь в протестных чатах в Телеграме.

Гуляем до 20.00!

Нет лучшего способа быстро и качественно показать, чем такие прогулки по вечерам. Это полезно не только для здоровья, но и для распространения информации. Я часто слышу разговоры проходящих людей, людей в очереди в магазине. Большая часть разговоров - о политике, о необходимости перемен. Поддержите друг друга, не скромничайте.

До нашей победы осталось совсем немного. Давайте приближать ее вместе.