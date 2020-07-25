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В Германии на жилой дом упал самолет

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  • 25.07.2020, 21:28
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В Германии на жилой дом упал самолет
Фото: ЕРА

Авария произошла в городе Везель.

25 июля в городе Везель на западе Германии на жилой дом упал небольшой самолет с людьми. Об этом сообщает RP Online, пишет «Гордон».

По данным издания, в результате крушения была полностью разрушена квартира на верхнем этаже, там также произошел пожар. Женщина, проживавшая в пострадавшей квартире, получила тяжелые ожоги и скончалась в "скорой". С ней был ребенок, он выжил.

Погибли два человека, находившиеся в самолете.

Известно еще о нескольких раненых.

Разбился одномоторный двухместный самолет TL Ultralight TL-96 Star. Причины его падения изучают специалисты. По данным полиции, есть признаки, что аппарат начал распадаться в воздухе на части.


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