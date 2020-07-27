Японские ученые предложили идею, которая может стать прорывом в экологии 1 27.07.2020, 13:25

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Разлагаемые пакеты будут изготавливаться из необычного материала.

Проблема пластикового загрязнения с каждым годом становится все более острой. Ее решением занимаются и частные корпорации, и государственные деятели. Две японские компании объединили свои усилия и разработали пакеты, которые разлагаются в морской воде, но при этом невероятно похожи на полиэтилен, пишет «Популярная механика».

Mitsubishi Chemical и производитель упаковочных материалов создали продукт, опираясь на тот же механизм, с помощью которого микроорганизмы растворяют мусор в почве. Представители компаний говорят, что материал изготовлен из растительных ингредиентов, таких как сахарный тростник, и легко растворяется в морской воде, которая обычно содержит меньше микроорганизмов, чем почва. Для полного разрушения такого пакета в воде требуется около года. Представители Mitsubishi Chemical говорят о том, что главная цель этого проекта — решение проблемы морских пластиковых отходов.

В настоящий момент компании готовятся приступить к производству совместно с национальными предприятиями страны. Чиновники отмечают, что производство таких пакетов потребует более сложных технологий, а значит и стоимость мешков будет более чем в шесть раз выше, чем у обычных пластиковых пакетов.

Для Японии это не первый продукт такого плана. Недавно был разработан аналогичный биоразлагаемый многоразовый мешок крупнейшим японским производителем хозяйственных сумок Fukusuke Kogyo совместно с Университетом Гумма. Сейчас они уже готовятся к продаже продукта.

Также в стране ведется активная работа по уменьшению использования пластика. Ранее в этом месяце японское правительство начало требовать от всех розничных торговцев взимать плату с покупателей за пластиковые пакеты, мешки из растительных волокон предлагаются клиентам бесплатно.

На прошлой неделе ученые опубликовали исследование, в котором они отмечают, что объем производимого пластика стремительно растет с 1950 года. В 2017 году количество произведенного пластикового мусора составило 348 миллионов тонн, ожидается, что к 2040 году скорость накопления таких отходов утроится.