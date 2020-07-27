закрыть
27 июля 2020, понедельник, 15:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Японские ученые предложили идею, которая может стать прорывом в экологии

1
  • 27.07.2020, 13:25
  • 3,793
Японские ученые предложили идею, которая может стать прорывом в экологии

Разлагаемые пакеты будут изготавливаться из необычного материала. 

Проблема пластикового загрязнения с каждым годом становится все более острой. Ее решением занимаются и частные корпорации, и государственные деятели. Две японские компании объединили свои усилия и разработали пакеты, которые разлагаются в морской воде, но при этом невероятно похожи на полиэтилен, пишет «Популярная механика».

Mitsubishi Chemical и производитель упаковочных материалов создали продукт, опираясь на тот же механизм, с помощью которого микроорганизмы растворяют мусор в почве. Представители компаний говорят, что материал изготовлен из растительных ингредиентов, таких как сахарный тростник, и легко растворяется в морской воде, которая обычно содержит меньше микроорганизмов, чем почва. Для полного разрушения такого пакета в воде требуется около года. Представители Mitsubishi Chemical говорят о том, что главная цель этого проекта — решение проблемы морских пластиковых отходов.

В настоящий момент компании готовятся приступить к производству совместно с национальными предприятиями страны. Чиновники отмечают, что производство таких пакетов потребует более сложных технологий, а значит и стоимость мешков будет более чем в шесть раз выше, чем у обычных пластиковых пакетов.

Для Японии это не первый продукт такого плана. Недавно был разработан аналогичный биоразлагаемый многоразовый мешок крупнейшим японским производителем хозяйственных сумок Fukusuke Kogyo совместно с Университетом Гумма. Сейчас они уже готовятся к продаже продукта.

Также в стране ведется активная работа по уменьшению использования пластика. Ранее в этом месяце японское правительство начало требовать от всех розничных торговцев взимать плату с покупателей за пластиковые пакеты, мешки из растительных волокон предлагаются клиентам бесплатно.

На прошлой неделе ученые опубликовали исследование, в котором они отмечают, что объем производимого пластика стремительно растет с 1950 года. В 2017 году количество произведенного пластикового мусора составило 348 миллионов тонн, ожидается, что к 2040 году скорость накопления таких отходов утроится.


популярное за неделю

Мнение

Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Давайте погуляем!
Давайте погуляем!
«Борщеварка» уже дает показания
«Борщеварка» уже дает показания Ирина Халип
Три шага к свободной Беларуси
Три шага к свободной Беларуси Андрей Санников