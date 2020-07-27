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Во вторник в Беларуси ожидается до +30

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  • 27.07.2020, 18:14
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Во вторник в Беларуси ожидается до +30

Пройдут кратковременные дожди.

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 28 июля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля, днем - 24-30 градусов тепла.


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