Появилось видео с места стрельбы в начальника отдела ГАИ в Бресте 28.07.2020, 8:58

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Задержанный рассказал о новых подробностях инцидента.

Пенсионера, который утром 27 июля стрелял из самодельного устройства в начальника межрайонного отдела ГАИ в Бресте, уже судили за нападение на судебного исполнителя. Эту информацию, которая ранее появилась в приближенном к силовикам телеграм-канале, программе «Тревожная кнопка» подтвердили правоохранители, сообщает «Брестская газета».

Как уже писала «Брестская газета», утром 9 октября 2019 года в одном из кабинетов отдела принудительного исполнения (ОПИ) Брестского района 69-летний Александр К. облил бензином судебного исполнителя, его рабочее место и пол. Его действия были квалифицированы следователями как угроза насилия в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности (ч. 1 ст. 366 УК РБ).

На суде мужчина говорил, что не собирался причинять сотруднику ОПИ вред, просто хотел внимания к себе и своей проблеме. Свой поступок он объяснил тем, что был не согласен с тем, что его без суда оштрафовали за езду на мопеде, который из-за отсутствия документов не удалось зарегистрировать в ГАИ.

«Мне сказали, будет суд, я его ждал. Я – законопослушный гражданин, хоть и старый. А потом, когда получал пенсию, оказалось, что без суда и следствия с меня принудительно взыскали штрафы, лишили средств к существованию», – эмоционально рассказывал на суде пенсионер.

Решением суда Александр К. был признан виновным. Ему было назначено наказание в виде одного месяца домашнего ареста. Кроме того, суд постановил взыскать с К. в доход государства 470 рублей 99 копеек, затраченных на расходные материалы и ремонт оборудования при проведении экспертиз.

К слову, тогда экспертиза признала мужчину вменяемым. Сейчас его опять отправят на психолого-психиатрическую экспертизу, что установить психическое состояние. УСК по Брестской области 27 июля возбудил уголовное дело по ч. 1 ст.14 и п. 10 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности) Уголовного кодекса Беларуси. Подозреваемый задержан, с ним работают следователи.