Уходи! 9 Лев Марголин, naviny.by

29.07.2020, 8:59

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ЛЕВ МАРГОЛИН

Диктаторский режим может рухнуть, если выбить всего несколько «кирпичиков».

Слабость диктаторских режимов заключается в их закостенелости, в отсутствии всякой гибкости, стоит выбить несколько кирпичей из этой стены, и она развалится.

Цементом этой стены как раз и являются участковые избирательные комиссии (УИК). Именно поэтому власть так трепетно относится к их формированию.

«Чужие здесь не ходят». За последние 20 лет они превратились в закрытую касту, от них зависит больше, чем от местных исполкомов, городских и районных советов, областных советов и даже — о, боже! — чем от Национального собрания. Но в этом заключается и слабость этого звена.

Согласитесь, непросто обеспечить стерильность органов, в состав которых входит без малого 70 тысяч граждан страны. Выстраиваются дополнительные рубежи защиты в виде денежной оплаты и сытного ужина после подсчета голосов.

Однако так ли уж все мрачно? Может ли один член комиссии, если он решится на бунт, повлиять на ход голосования и подсчет голосов? Давайте разбираться.

Прежде всего, члены комиссии — как сторонники перемен, так и сторонники действующей власти — должны защищать закон. А закон — это Избирательный кодекс (ИК) Республики Беларусь и ст. 192 Уголовного кодекса РБ.

1. В ИК РБ расписаны все полномочия члена участковой комиссии и нигде нет прав председателя. Так что любой член комиссии может в полном объеме пользоваться правами, закрепленными за всей комиссией. Кстати, если председатель выступает в поддержку одного из кандидатов, такого председателя можно переизбрать.

2. Перед началом голосования производится опечатывание ящиков для бюллетеней. В опечатывании 4 августа (день начала досрочного голосования) и 9 августа (основной день) участвуют не менее 2/3 списочного состава комиссий. Но никто не мешает присутствовать всем членам комиссии.

Убедитесь, что ящик опечатан правильно, что туда нельзя вбросить большое количество бюллетеней. Сфотографируйте печать, оттиск пломбы и сравните с аналогичным фото в основной день голосования. Различия свидетельствуют о происходившем вскрытии ящика.

3. Во время досрочного голосования на участке дежурят два члена комиссии. Это минимум. Но никто не может помешать присутствовать и третьему, и четвертому члену комиссии.

4. В конце каждого дня голосования комиссия вывешивает итоговый протокол. Член комиссии, не присутствовавший на участке в течение дня, вправе проверить количество проголосовавших за день по списку и сравнить его с данными протокола. Значительные расхождения свидетельствуют о готовящейся подмене бюллетеней, то есть о совершении уголовного преступления.

5. При голосовании по месту нахождения избирателя член комиссии вправе сравнить количество выданных бюллетеней с числом заявителей, зафиксированных в соответствующем списке. Они не должны отличаться между собой. Также необходимо сопоставить время, затраченное на выезд (выход) по месту жительства избирателей, и количество использованных бюллетеней. Время, потраченное на каждого избирателя вне участка для голосования, не может быть меньшим, чем пять минут.

6. В основной день голосования член комиссии не должен допустить массового вброса бюллетеней, а также других нарушений — выдачи нескольких бюллетеней одному избирателю, голосования не на своем участке (карусель).

7. Перед подсчетом голосов член комиссии должен предложить коллегам организовать подсчет голосов таким образом, чтобы все присутствующие на участке могли видеть каждый бюллетень и слышать фамилию кандидата, в пользу которого сделан выбор. Этот вопрос обязательно нужно проголосовать. Никакие отговорки, что такой процесс не предусмотрен ИК РБ, не работают, так как итоговый протокол подписывают все члены комиссии, и они просто обязаны знать реальные цифры.

8. Если большинство членов комиссии такой вариант подсчета не поддержало, член комиссии вправе требовать предоставления возможности перепроверить и подсчитать бюллетени в каждой стопке, обосновывая это тем, что подсчет ведется всей комиссией, а не отдельными ее членами, и что он не может подписать протокол, не имея информации по всем бюллетеням.

9. Если такой возможности предоставлено не будет, член комиссии должен изложить все обстоятельства в Особом мнении, подать его председателю комиссии, добиться рассмотрения его на итоговом заседании комиссии с выдачей выписки из протокола. При подписании итогового протокола необходимо сделать отметку о наличии особого мнения.

10. При наличии обстоятельств, изложенных в п.п. 4, 5, 9, есть основания предполагать наличие уголовного преступления, предусмотренного ст. 192 УК РБ. Член комиссии, ставший свидетелем преступления или имеющий обоснованные подозрения, просто обязан позвонить по телефону 102 и вызвать следственно-оперативную группу.

11. По возможности необходимо привлекать на свою сторону других членов комиссии, наблюдателей, даже если они представляют БРСМ, «Белую Русь» и другие не менее «почтенные» организации. Они могут стать свидетелями.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Избирательный кодекс РБ

Статья 3. Основные принципы проведения выборов и референдума

Выборы Президента Республики Беларусь, депутатов Палаты представителей, депутатов местных Советов депутатов являются свободными и проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Статья 54. Голосование по месту нахождения избирателя

Члены участковой комиссии получают бюллетени и расписываются в их получении. Число выдаваемых бюллетеней должно соответствовать числу поступивших просьб избирателей

Статья 55. Подсчет голосов на участке для голосования

Подсчет голосов избирателей, участников референдума должен проводиться непосредственно членами участковой комиссии без перерыва до получения результатов голосования.

Уголовный кодекс РБ

Статья 192. Нарушение законодательства о выборах, референдуме, об отзыве депутата и о реализации права законодательной инициативы граждан

Подлог документов по выборам, референдуму или отзыву депутата, либо нарушение тайны голосования, либо заведомо неправильный подсчет голосов или иное искажение результатов голосования, совершенные лицом, входящим в состав … избирательной комиссии,… — наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Лев Марголин, naviny.by