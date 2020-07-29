Ученые: Гедонизм помогает достигать целей так же эффективно, как самоконтроль 29.07.2020, 11:55

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Фото: istock.com/Beli_photos

Как часто можно давать себе послабления?

Психологи из Швейцарии и Нидерландов утверждают, что гедонизм не только приносить счастье, но и помогает достигать целей не хуже самоконтроля и волевых усилий. Статью с такими выводами публикует Цюрихский университет, пишет журнал «Нож».

Даже если цель человека в том, чтобы достичь спортивной формы, ему не повредит отдых на любимом диване или наслаждение вкусной едой, пишут ученые. Важно помнить, что эпизоды упорной работы и гедонизма нужно чередовать, а не делать перекос в сторону чего-то одного.

Люди привыкли радоваться, если держат себя в четких рамках несколько недель или месяцев, например, во время диеты. Но стоит им отступить и съесть любимый десерт, они испытывают чувство вины. «Мысли о долгосрочных целях мешают расслабиться, а ведь это тоже необходио», — говорят психологи.

Те, кто может отдохнуть без угрызений совести и время от времени нарушать свои же правила, отличаются более высоким ощущением собственного благополучия. Кроме того, у них снижается риск депрессии и тревожного расстройства.

«Гедонизм и долгосрочные цели не должны противоречить друг другу. Они важны для хорошего самочувствия», — говорит одна из авторов статьи Катарина Бернекер.

Но ученые пока не могут дать точный ответ, как часто можно давать себе послабления, не рискуя при этом полностью отказаться от достижения цели.