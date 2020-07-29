закрыть
29 июля 2020, среда, 13:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Гедонизм помогает достигать целей так же эффективно, как самоконтроль

  • 29.07.2020, 11:55
  • 1,604
Ученые: Гедонизм помогает достигать целей так же эффективно, как самоконтроль
Фото: istock.com/Beli_photos

Как часто можно давать себе послабления?

Психологи из Швейцарии и Нидерландов утверждают, что гедонизм не только приносить счастье, но и помогает достигать целей не хуже самоконтроля и волевых усилий. Статью с такими выводами публикует Цюрихский университет, пишет журнал «Нож».

Даже если цель человека в том, чтобы достичь спортивной формы, ему не повредит отдых на любимом диване или наслаждение вкусной едой, пишут ученые. Важно помнить, что эпизоды упорной работы и гедонизма нужно чередовать, а не делать перекос в сторону чего-то одного.

Люди привыкли радоваться, если держат себя в четких рамках несколько недель или месяцев, например, во время диеты. Но стоит им отступить и съесть любимый десерт, они испытывают чувство вины. «Мысли о долгосрочных целях мешают расслабиться, а ведь это тоже необходио», — говорят психологи.

Те, кто может отдохнуть без угрызений совести и время от времени нарушать свои же правила, отличаются более высоким ощущением собственного благополучия. Кроме того, у них снижается риск депрессии и тревожного расстройства.

«Гедонизм и долгосрочные цели не должны противоречить друг другу. Они важны для хорошего самочувствия», — говорит одна из авторов статьи Катарина Бернекер.

Но ученые пока не могут дать точный ответ, как часто можно давать себе послабления, не рискуя при этом полностью отказаться от достижения цели.


популярное за неделю

Мнение

Беларусь выбирает Плошчу
Беларусь выбирает Плошчу Владимир Халип
Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Давайте погуляем!
Давайте погуляем!
«Борщеварка» уже дает показания
«Борщеварка» уже дает показания Ирина Халип