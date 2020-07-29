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Раскрыта загадка маленьких египетских мумий

  • 29.07.2020, 20:48
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Раскрыта загадка маленьких египетских мумий

Объекты хранились в саркофагах, их возраст составляет около двух тысяч лет.

Ученые выяснили, что сохраненные в Израиле египетские мумии не имеют человеческих останков. Об этом говорится в совместном исследовании американских и израильских радиологов, сообщает издание lenta.ru со ссылкой на Live Science.

Специалисты проанализировали две маленькие мумии, выставленные в экспозиции Национального Морского Музея в Хайфе (Израиль). Объекты хранились в саркофагах, их возраст составляет около двух тысяч лет. Исследование проводилось с помощью комбинированного метода компьютерной томографии с использованием рентгеновского излучения разной мощности. В итоге удалось раскрыть загадку внутренностей этих мумий.

Оба исторических артефакта имеют небольшие размеры, наиболее крупная из них получила антропоморфную форму, то есть была выполнена по образу человека. В частности, 45-сантиметровая мумия была создана в честь древнеегипетского бога возрождения Осириса, так как оказалась наполненной смесью земли и зерен. По словам доктора Марсии Джавитт (Marcia Javitt), таким образом ее создатели хотели подчеркнуть связь между плодородием и человеческим перерождением.

В экспозиции музея также присутствовала мумия размером 25 сантиметров, выполненная в форме птицы. Специалисты считают, что артефакт был создан в честь Гора — древнеегипетского бога, изображаемого в виде человека с соколиной головой. Мумия состояла из останков птицы со сломанной шеей, причем шею сломали после ее смерти. Почти все внутренние органы, за исключением сердца, были удалены.

В соответствующих мумиям записях изначально говорилось, что в них были спрятаны человеческие сердца. По словам специалиста музея Рона Хиллела (Ron Hillel), египтяне не всегда оставляли сердце внутри мумифицированных останков. Согласно их верованиям, после смерти сердце взвешивали вместе с птичьим пером. Хиллел заметил, что в случае, если перо оказывалось легче сердца, то умерший не мог рассчитывать на вечную жизнь.


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