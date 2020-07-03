«Политика»: Уход Лукашенко выглядит все более реальным 7 3.07.2020, 9:23

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ФОТО: «НАША НІВА»

Теперь это — вопрос тактики.

Внимательные наблюдатели отметили две интересные детали. Когда хозяин парада в Москве Владимир Путин встал, чтобы принять от министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу сообщение о готовности выстроенных подразделений для начала парада, встали и все гости на торжественной трибуне. И только Лукашенко остался сидеть. Кроме того, после окончания парада, когда присутствующие главы государств возлагали венки к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, гостя из Беларуси демонстративно отстранили, пишет сербское издание «Политика» (перевод - inosmi.ru).

Журналисты не были бы журналистами, если бы немедленно не связали «инцидент» с тем фактом, что вскоре в Беларуси состоятся президентские выборы и с тем, что поддержка Москвы в этой связи очень важна для Лукашенко. В бывшей советской республике правитель не менялся с 1994 года, и сейчас многие считают, что наконец подошло время для перемен.

Накануне новых выборов, назначенных на девятое августа, для Лукашенко сложилась напряженная ситуация. Один из главных соперников Лукашенко — бывший банкир Виктор Бабарико, который, заручившись поддержкой многих видных белорусских общественных и культурных деятелей, заявил о себе как настоящий лидер всей оппозиции.

Уже то, что Бабарико решил выставить в президенты свою кандидатуру, поддержанную подписями почти 400 тысяч избирателей, явилось достаточным основанием для нервной реакции белорусских властей.

Уход Лукашенко в Беларуси выглядит все более реальным. Отправят ли его в отставку сами белорусы или это сделает Москва, теперь вопрос тактики.