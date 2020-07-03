закрыть
3 июля 2020, пятница, 10:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Царь Ковид 19-й продолжает наступление

1
  • 3.07.2020, 9:34
  • 1,847
Царь Ковид 19-й продолжает наступление
ФОТО: МАКСИМ МИШИН/MOS.RU

Репортаж из Свердловской области РФ.

С того дня, как было принято решение о проведении парада и общероссийского голосования, вся страна, затаив дыхание, старалась не заболеть. Усилия не прошли даром. Статистика до 1 июля держалась примерно на одном уровне, но потом все-таки понеслось, пишет «Новая газета».

К первому июля в Свердловской области уровень заболеваемости коронавирусом снова начал расти. По данным оперативного штаба, 28 июня заболевших было 209 человек в сутки, 29-го числа — 214, а 30-го — 276. Между тем уже открылись летние кафе и веранды, заработали фитнес-центры и многие магазины.

— Врачи, когда узнали о планируемой отмене карантинных мер, схватились за голову, — рассказал «Новой» Евгений Ройзман, бывший мэр Екатеринбурга, недавно переболевший коронавирусом. — Они не одобряли ни парад, ни голосование. Массовое мероприятие в сегодняшних условиях спровоцирует новый всплеск заболеваемости.

БезЗащитные

Взглянуть на ситуацию по-новому в Екатеринбурге пришлось 24 июня. В этот день от коронавируса умер известный в городе хирург Юрий Мансуров. Лучшие врачи боролись за его жизнь, но безрезультатно — болезнь уничтожила.

Юрий Мансуров

«Поверьте, вирус не выбирает, — написала Юлия Мансурова, супруга погибшего, на своей странице в фейсбуке. — Я знаю о семье, в которой жена умерла от COVID, успев заразить мужа. Тот перенес относительно легко. Но заразил сына 24 лет. И сын тоже погиб.

Чудовищная арифметика. Было 3, стало 1…»

Второго июля в Екатеринбурге на карантин закрыли неврологическое отделение городской больницы № 7. Большинство медиков и часть пациентов госпитализированы либо ушли на больничный по коронавирусу, работать некому. Еще недавно чиновники от здравоохранения называли эту больницу примером «чистой зоны».

Второй день не принимает рожениц роддом ГКБ № 40. Как рассказала «Новой» одна из сотрудниц учреждения, у ее коллеги подозревают COVID-19, учреждение закрыли на карантин до 11 июля. В оперативном штабе подчеркнули, что информация о заболевшем — предварительная, диагноз еще не подтвержден. Роддом № 40 действительно приостановил госпитализацию, введены повышенные меры противоэпидемической безопасности.

— По моей информации, медики, работающие на скорых, заразились коронавирусом, — заявил Евгений Ройзман.

Евгений Ройзман

На больничном более 200 сотрудников городских подстанций скорой помощи. Но о том, что работники скорой чаще других заражаются новым вирусом, не говорят. Периодически всплывает информация то об одной, то о другой «инфицированной» подстанции, но полностью закрыть какую-либо из них на карантин сложно. Заболевшую бригаду изолируют, остальные продолжают работать.

По словам Дмитрия Баранова, вице-мэра Екатеринбурга, нельзя утверждать, что врачи заболевают «короной» чаще других. Он считает, что ковидом медики заражаются не на станциях и в больницах, а в быту, «контактируя с родными, спускаясь в лифтах».

Как сообщили «Новой» в оперштабе, на станциях строго соблюдаются все алгоритмы обеспечения эпидбезопасности: дезинфекция транспорта, использование средств индивидуальной защиты, регулярное тестирование сотрудников.

Очередь за диагнозом

Соцсети переполнены свидетельствами того, что в столице Урала сделать КТ по желанию невозможно.

«Я позвонил в клинику УГМК, — написал в ФБ екатеринбуржец Алексей Беззуб.

— Можно ли сделать КТ легких?

— Нет, сейчас исследования приостановлены.

— То есть у вас стоит без дела аппарат, и вы не работаете?

— Да, можем записать вас в лист ожидания. Как разрешат работать, будем обзванивать и приглашать. Очередь длинная».

С таким же успехом обзванивали частные клиники и другие желающие сделать КТ легких. Негласно этот «аппаратный кризис» частники объясняли нежеланием заражать свой коллектив ковидом. Мол, у них нет такой защиты, как в государственных учреждениях.

Как объяснили «Новой» в оперштабе, в Екатеринбурге специально в период эпидемии организовано три КТ-центра для взрослых: в 24-й и 14-й больницах и в областном противотуберкулезном диспансере. Нагрузка на них действительно велика.

— У мамы была температура, признаки простуды, — рассказала «Новой» Анастасия Мышкина, жительница Екатеринбурга. — Так как до этого у папы был диагностирован ковид-19, ее на скорой привезли в диагностический центр при больнице № 14. Там она более трех часов просидела в очереди на КТ, все это в узком коридоре при столпотворении. Обнаружилась пневмония, поэтому нужна госпитализация. Прошло еще несколько часов, маме говорили, что нет свободных машин. Всю ночь она просидела на кушетке в коридоре диагностического центра. Утром появилась машина, маму вывели, а через некоторое время вернули в коридор, так как скорой везти ее было некуда — сказали, что в больницах нет мест.

В общей сложности мама просидела почти сутки на кушетке, пока ее не госпитализировали в эту же больницу.

КТ — это второй круг ада для коронавирусного больного. Первый — ожидание скорой помощи, до которой еще надо дозвониться. В конце июня за сутки в Екатеринбурге служба «03» принимала более четырех тысяч звонков, что на треть больше, чем в мае.

Койко-местные

— За прошедший месяц вдвое ухудшилась ситуация по тяжелым больным, — утверждает Евгений Ройзман.

В управлении здравоохранения Екатеринбурга признают, что за последние несколько десятилетий муниципальное здравоохранение не проходило такого стресс-теста. Даже борьба с корью в 2019 году не идет ни в какое сравнение с противостоянием ковиду. Под него перепрофилированы не только отделения городских больниц, но и специализированные учреждения — психиатрическая больница, наркологическая больница, госпиталь ветеранов войн, областная детская клиническая больница, НИИ охраны материнства и младенчества.

Кроме того, пациентов из Екатеринбурга везут в больницы Сысерти, Первоуральска, Ревды, Верхней Пышмы. Всего в Свердловской области перепрофилировано 6088 коек. Для пациентов с бессимптомными и легкими формами COVID-19 создана сеть обсерваторов, которая позволяет снижать основную нагрузку на коечный фонд.

Свою историю «Новой газете» поведала екатеринбурженка Анна Баранова. Ее муж заразился на предприятии. Его госпитализировали, а после приехали за Анной и ее дочерью. Несмотря на то что девочке два года, маму с ребенком под угрозами пытались развезти по разным больницам. Анна не согласилась, и их поместили в одну палату в больнице № 40.

— Вентиляция заклеена бумагой и скотчем, ведь вирус может просочиться через нее, — описывает Анна условия в палате. — Вода горячая отсутствует. Моя дочь стала мочиться под себя третью ночь: либо холодно, либо она напугана, ведь людей в синих костюмах вокруг много. Уборщиц заставляют ходить в таких же костюмах. Вы бы видели, какие они мокрые от пота, а ведь они сейчас не санитарки, а уборщики служебных помещений, это значит, им коронавирусная выплата не положена…

— К чему все это? — возмущается Анна. — Пугают детей, увозят нас ночью, держат практически здоровых 16 суток в больнице… При этом везде пишут, что для реальных больных мест не хватает.

Мы задали эти вопросы областному оперштабу, где нам пояснили, что загруженность больниц в Екатеринбурге действительно высока, но мест хватает. При необходимости пациентов везут в область. При этом в оперштабе отметили, что в Свердловской области внедрена и успешно применяется практика изолирования людей с бессимптомным и легким течением COVID-19 на специально созданных для этого площадках. Также пациенты с такими формами течения болезни лечатся амбулаторно на дому. Что в таком случае делали Баранова с дочерью в инфекционном отделении, так и осталось загадкой.


популярное за неделю

Мнение

Время действовать
Время действовать Наталья Радина
Время Лукашенко заканчивается
Время Лукашенко заканчивается Владислав Иноземцев
Река истории может вычистить авгиевы конюшни
Река истории может вычистить авгиевы конюшни Виктор Шендерович
Экстренное сообщение адвоката Николая Статкевича
Экстренное сообщение адвоката Николая Статкевича