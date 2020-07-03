Президент Франции назначил нового премьер-министра 3.07.2020, 14:22

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Жан Кастекс

Фото: leparisien.fr

Новый глава правительства занимал должность мэра города Прад.

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Жана Кастекса на должность премьер-министра после отставки Эдуара Филиппа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Президент назначил Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство", - сообщили в Елисейском дворце.

Кастекс занимал должность мэра города Прад (департамент Восточные Пиренеи на юге Франции). В апреле ему также было поручено управлять процессом выхода страны из карантина. Власти положительно оценили его успехи в этой сфере.

Как сообщалось, премьер-министр Франции Эдуар Филипп и его правительство подали в отставку в пятницу перед ожидаемой сменой правительства президентом Эммануэлем Макроном.

Этому решению предшествовали несколько недель напряженных консультаций по определению "нового пути" до конца пятилетнего срока Макрона.

Напомним, по итогам второго тура местных выборов, прошедших во Франции 28 июня, в ряде крупных городов победили представители "зеленых" и их левые союзники, что стало ударом для партии президента Эммануэля Макрона.